‘El Hormiguero’ terminó la semana con la visita de Leo Harlem y María Barranco. El cómico y la actriz acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, ‘El Refugio’, una comedia familiar que llega a los cines este mismo viernes 26 de noviembre.

«Está ambientada en invierno, pero grabamos entre julio y agosto en Sierra Nevada. Debajo de los abrigos y la ropa de esquí sudábamos como pollos» explicó la actriz sobre el rodaje de su nueva película ‘El Refugio’.

No obstante, lo más llamativo de la noche ocurrió antes de recibir a los invitados en el plató. Todas las noches, Pablo Motos, Jorge Ventosa y Marron, y otros miembros del equipo comienzan el programa bailando la canción ‘Stayin’ Alive’ del grupo Bee Gees. Y esta vez, el presentador se vio obligado a interrumpir el baile.

Mañana se estrena “El Refugio”, la nueva película que protagonizan @LeoHarlem y María Barranco #MaríaLeoEH pic.twitter.com/6mOA2UxkB2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 25, 2021

Pablo Motos interrumpió el baile al darse cuenta de que Cristina Pardo, quien se encontraba sentada junto a Nuria Roca y Tamara Falcó, estaba escribiendo con el móvil. Un hecho por el que el presentador de ‘El Hormiguero’ le dio un toque de atención.

«Para la música. Ya no es que no bailes, es que estás mirando el móvil», exclamó Pablo Motos. Una llamada de atención a lo que la colaboradora del programa contestó: «Te lo voy a explicar, si lo miro en mi programa, como no lo voy a hacer en el tuyo…».

«¿Ha habido alguna noticia de interés? ¿No te da vergüenza? Estabas cotilleando con los de LaSexta», quiso saber Pablo Motos. No obstante, Cristina Pardo explicó que realmente estaba escribiendo a su madre.