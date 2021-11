Una noche más, ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3 con una visita muy especial. El programa presentado por Pablo Motos recibió en el plató a la artista Ana Belén, que acudió al programa para presentar su nueva obra de teatro, ‘Eva contra Eva’.

Se trata de una adaptación libre de la reconocida película ‘Eva al desnudo’ que la artista está representando con un gran éxito en el Teatro Reina Victoria de Madrid hasta el próximo 9 de enero’.

«‘Eva contra Eva’ utiliza los mismos personajes que ‘Eva al desnudo’ pero la trama es muy diferente. Tiene de todo, hasta intriga, está muy bien construida», explicó Ana Belén durante su entrevista en ‘El Hormiguero’.

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a la invitada de que trata su nueva obra teatral, y en Ana Belén aprovechó ese momento para hacer un aplaudido alegato sobre los personajes femeninos.

«La obra habla tanto de la actriz joven que quiere entrar en la profesión, tiene su ambición y de alguna manera quiere desbancar a la actriz mayor, como de esa actriz mayor, que no se deja y pelea por seguir ocupando el sitio. Pero sobre todo es una reflexión sobre por qué a las mujeres se nos encasilla haciendo determinadas cosas cuando llegamos a una determinada edad. ¿Por qué una mujer no puede ser ambiciosa? ¿Por qué una mujer tiene que tragar con guiones y personajes sin ningún tipo de personalidad ni alma?», comenzó a explicar la actriz.

Y añadió: «Yo no lo he vivido. Empecé muy joven y he estado al lado de actores mayores, pero no lo he vivido. Quizá porque en el teatro si no vamos todos a una, no sirve de nada lo que hagamos».