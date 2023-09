‘El Hormiguero’: Juan del Val confiesa el enorme bache que atravesó su amistad con Pablo Motos

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Para continuar la semana, el programa presentado por Pablo Motos recibió este martes la visita de Juan del Val que en esta ocasión acudió en calidad de invitado para presentar su nueva novela, titulada Bocabesada.

El guionista, escritor y colaborador del programa, explicó que: «Siempre me cuesta muchísimo contar de qué va una novela, y más ésta. Me podría pasar hablándote de lo que cuenta la novela… Pero por resumir un poco, digamos que Bocabesada es el nombre de una productora de series de televisión».

«Ese es el escenario y ahí van cruzándose y habitando diferentes personajes de todas las edades y de toda condición. Al final, para mí, todas las tramas son una excusa para contar personajes, que es lo que a mí me gusta hacer. Yo la definiría como una novela de personajes en la que cuento parte del mundo audiovisual», añadió.

Durante la entrevista, el presentador de El Hormiguero se lanzó a hablar públicamente de la «crisis» que atravesó su amistad con Juan del Val este mismo año. «Tú y yo somos amigos, tenemos esa conexión, pero este año tuvimos una crisis porque te hicieron una oferta muy gorda, de mucha pasta, en otra cadena de televisión. Yo me lo tomé horriblemente mal, ¿Cómo fue para ti?», le preguntó el presentador.

«Toda la entrevista está transcurriendo por un sitio que es, al final, el deseo de que te quieran. Cuando alguien te llama y te dice cuánto vales y qué guapo eres, te reconforta muchísimo y quieres que se prolongue en el tiempo. Lo que me pasó contigo es que tuve muchísimo miedo a que dejaras de ser mi amigo» admitió Juan del Val.

Y añadió: «Quizá yo, en ese momento, prolongué una decisión que ya tenía tomada por esa cosa infantil de que me querían. Era deseado. El miedo que tuve no era por una cosa u otra, sino que tú dejaras de ser mi amigo. Eso era una mierda».

Para poner un poco de humor al asunto, Pablo Motos recordó como lo arreglaron. «Acaba el ensayo. Subes a mi camerino, entras y dices: ‘No lo hemos arreglado, di lo que piensas de mí de verdad’. Yo estaba acorralado, no quería hacerte daño. Te quedaste ahí sentado… Te dije: ‘Pienso que, si me lo haces una vez, me lo puedes hacer más’. Y tú: ‘Pero piensas cosas peores de mí. Dímelas’. Al final me acojoné y te dije: ‘Necesito tiempo, Juan’», explicó el presentador entre risas.