‘El Hormiguero’: Maxi Iglesias matiza sus declaraciones sobre sus ojos azules

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa presentado por Pablo Motos comenzó la semana con la visita de Maxi Iglesias. El actor acudió para presentar su nueva serie, titulada Los Artistas. Primeros Trazos, que ya se puede ver en Prime Video.

Se trata de la primera serie escrita por María Dueñas. «Estoy contentísimo porque lleva ya tres semanas en Amazon Prime y está gustando mucho», recalcó el actor sobre su nueva serie. «Me lo he pasado muy bien haciendo la serie», señaló el actor.

«Me lo he pasado muy bien porque desde el capítulo 1 hasta lo que pasa en el 10 empiezan sin tener ni idea, como que tienen que vender y convencer a la gente sobre arte, y se van ‘profesionalizando. Entonces cada vez son mejores estafadores y van teniendo más riesgo en lo que están haciendo», añadió.

Durante la entrevista, Pablo Motos recordó a Maxi Iglesias el titular en el que decía que si no tuviera los ojos azules ya habría ganado un Goya. «Yo leo ese titular y digo hay que ser estúpido y flipado. Este titular es cierto que lo dije pero pertenece a una entrevista. Yo tengo un problema, que es que me siento aquí ahora contigo y a mí se me olvida que hay público, que hay cámaras y estoy tan a gusto que hablo y no corto», explicó el actor.

Maxi Iglesias recordó que en aquella entrevista le preguntaron si en alguna ocasión su físico le había limitado. «Y dije: Estoy muy agradecido porque mi físico me ha permitido trabajar, a día de hoy, y no me puedo quejar, por supuesto. E insistió: ¿Pero te ha limitado o has tenido algún inconveniente?. Y dije: Pues sí, me han dicho que no incluso en algún casting porque era demasiado guapo. Y me dijo: Entonces, podría decirse que no tienes un Goya por tu físico?. Y dije: Pues no tengo un Goya por mis ojos azules’. Y se lio»,

«Para tener un Goya, que yo no trabajo para tener un Goya, hay que trabajar muchísimo. Entonces, me parece una barbaridad esa frase porque no tengo ninguna película por la que pudiera haberme llevado un Goya, no por mis ojos azules», zanjó el actor.