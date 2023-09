‘El Hormiguero’: Marta Hazas desvela una curiosa anécdota junto a Joaquín Sabina

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa presentado por Pablo Motos cerró la semana con la visita de Marta Hazas y Javier Veiga. La pareja de actores acudieron para presentar su nueva película, Amigos hasta la muerte, que llega a los cines este viernes.

«Es una historia que casi su título resume de alguna manera, porque se llama Amigos hasta la muerte, es una historia de amigos, amigos de toda la vida que se conocen desde la universidad, y al llegar a mitad de la vida se encuentran con la muerte de frente, con que uno de ellos se va a morir, pero no lo sabe, y los otros dos tienen que decidir qué hacer con esa información y cómo gestionarla. Y todo esto, aunque no lo parezca, en clave de comedia», expresó Javier Veiga.

«La gente se emociona porque al final lo que a mí me gusta de las comedias es eso, que te cuentan una historia que luego te da para tener contenido en una sobremesa, en una charla…», añadió Marta Hazas, quien se mostró muy emocionada ante el inminente estreno de la película.

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a la actriz sobre su admiración hacia Joaquín Sabina. «Marta, tú eres ultrafan de Sabina y siempre pensabas qué pasaría si te lo encontrases», dijo el presentador. «Sí. De hecho, las veces que ha venido a El Hormiguero justo me ha pillado a mí fuera y fantaseo un montón hasta con pasarle una servilleta de ‘y sin embargo…’», bromeó la actriz.

Además, Marta Hazas reveló una curiosa anécdota que vivió junto al artista. «Me lo encontré. Me lo encontré al lado de donde vivía, en un bar, y justo él nos había cedido los derechos muy baratos de una canción suya para la serie Pequeñas coincidencias». comenzó a relatar.

«Me acerqué a su mujer para decirle ‘muchas gracias, Jimena, muchas gracias por todo’. Y su mujer dice ‘está aquí Marta, que es nuestra vecina, vive aquí al lado’. Yo haciéndome la de Santander, no pasa nada, soy cero fan, soy muy digna», añadió.

«De repente dice ‘ah, sí, ¿dónde vives?’. Mi cabeza intentaba ir super deprisa, no me acordaba de dónde vivía, dije una calle de ahí al lado que me vino a la cabeza. Fue de las veces que más ridícula me he sentido en mi vida», concluyó la actriz entre risas.