La pregunta que Aitana se negó a contestar en ‘El Hormiguero’: «No voy a hablar de eso»

El Hormiguero ha recibido la visita de Aitana Ocaña, la cantante española más internacional del momento, solo unas horas antes de la salida de su nuevo disco, titulado alpha. Aunque se trataba de una entrevista llena de risas, la catalana paró los pies a Pablo Motos y a las hormigas para no contestar a una de sus preguntas.

La invitada del miércoles tuvo que hablar de los problemas que tiene en sus muchos viajes por las giras que realiza, siendo América uno de los lugares a los que más viaja de forma habitual. Motos no dudó en contar a los espectadores que había sufrido el lamado mal de Moctezuma.

Tal y como explicaron, se trata de un problema de salud que muchos viajeros sufren cuando visitan el país y que es causado por el agua o por lo especialmente picante que es allí la comida. Eso se traduce en problemas estomacales que pueden arruinar el viaje de cualquiera si no se toman precauciones como beber agua embotellada o no pedir hielo con las bebidas.

«Ay, sí. No me había dado nunca en la vida. Se da cuando ingieres agua de allí, que no es del grifo, que no es potable. Pues te pones malo», reconocía. El presentador no dudó en dejar claro que conocía de qué se trataba y explicar que se trata de «una diarrea de otro nivel», fue en ese momento cuando la invitada decidió cortar en seco: «No voy a hablar de diarreas».

Para intentar cambiar por un tema menos escatológico, explicó que supuso un problema más importante de lo que muchos se podían pensar: «Me puse muy mal y, justamente, volaba a Miami al día siguiente de ponerme mala, y había un huracán en Miami».

Aunque la invitada de El Hormiguero no quería hablar de este tema, finalmente no pudo evitar recordar una de las noticias más virales del verano en la que un viajero obligó a que un avión aterrizase antes de tiempo por riesgo biológico por culpa de una diarre explosiva: «¿Habéis visto el vídeo ese de la diarrea en el avión? Pues casi. Que conste que esa persona no fui yo»

Pablo, animado por Trancas y Barrancas, no podía aguantar seguir con el tema: «¿Del 1 al 10?». Pero ella se negó a continuar cion estos temas: «No te voy a hablar de eso. No seas así. Sabes que luego los titulares van por ahí. No voy a hablar de la diarrea».