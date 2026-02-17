Mañueco hará una campaña «pueblo a pueblo» para combatir el empuje de Vox entre agricultores y ganaderos

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León y líder del PP a la reelección, plantea una campaña «pueblo a pueblo» para contener el empuje de Vox en la región. Sobre todo, en aquellas zonas donde el voto del sector agropecuario, agricultores y ganaderos, ha decantado sus votos en favor de los de Abascal por su cercanía con el campo español.

La estrategia del candidato de los populares a reelección a la Presidencia de la región castellanoleonesa le llevará a recorrer los casi 95.000 kilómetros que, de este a oeste y de norte a sur, conforman la comunidad autónoma. Especialmente, aquellos territorios donde el PP ha rivalizado en votos con Vox y con otros partidos minoritarios que representan a la «España vacía». Este es el caso de Por Ávila (XAv), Soria Ya (SY) o Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros.

Con el espejo de las recientes elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón, el PP pone el foco en el papel que el líder de los verdes, Santiago Abascal, ha tenido en estos comicios. En ambos casos, apostó de hecho junto a sus candidatos Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, respectivamente, por reforzar su presencia en las zonas más despobladas de la región.

Si bien es cierto que en los pasados comicios autonómicos del año 2022, el PP de Mañueco logró consolidarse en más de 1.500 localidades de un total de 2.248 que conforman la autonomía -ganó en el 60% de los municipios-, también lo es que la fuerte crecida que están experimentando los de Abascal en los pasados procesos electorales ha llevado a los populares a replantearse la estrategia a seguir en estos comicios.

No obstante, el peso que tiene el mundo rural en tierras castellanas no es baladí. Aquí el sector agrícola conforma entre el 10% y el 12% del PIB autonómico, lo cual hace de la castellanoleonesa una de las regiones más importantes de España en lo que se refiere al sector agropecuario. Y eso, además de que tanto la agricultura como la ganadería cuentan con un valor de producción que a menudo supera los 6.000 millones de euros al año.

El inicio del ciclo electoral ha activado una clara batalla por el denominado «voto rural». Y es por ello que el candidato de los populares haya decidido apostar por una campaña de proximidad territorial. Es decir, recorrer en compañía de alcaldes y vecinos y «pueblo a pueblo» cada una de las regiones que conforman Castilla y León. Ello, con el único propósito de frenar el crecimiento de Vox.

Según fuentes del partido, el plan combinará visitas continuas a los municipios, así como encuentros con organizaciones agrarias y ganaderas. Estrategia, resaltan, que de igual modo viene haciendo durante la etapa de precampaña. El objetivo, apuntan en su entorno, es recuperar la interlocución directa con los profesionales del campo que denuncian tanto la subida de los costes de producción, el Acuerdo de Mercosur y políticas procedentes de la PAC, o la falta, entre otros, del relevo generacional.

La preocupación ante la capacidad de que Vox pueda capitalizar parte de este descontento también estará presente en la estrategia del PP para adecuar su campaña a los problemas de la sociedad rural. En este sentido, sostienen en el equipo popular que la mejor respuesta pase por «pisar territorio» y visibilizar las políticas de apoyo al campo y al mundo rural.