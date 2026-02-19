Mañueco arrancará la campaña con Feijóo en Ávila, donde el PP cede más votos a Vox y a los regionalistas

Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la Junta de Castilla y León, arranca la campaña en la ciudad de Ávila junto a Alberto Núñez Feijóo. Lo hará el sábado 28 de febrero en uno de los ‘fortines históricos’ del PP donde, desde 1995, ha liderado el número de procuradores a las Cortes. Tras los comicios de 2022, cedió en la provincia casi 30.000 votos en favor de Vox y el partido regionalista de Por Ávila.

La apuesta de Mañueco por la capital abulense ha sido una de las grandes sorpresas de la campaña electoral del 15-M. Sobre todo, habida cuenta de que desde el pasado noviembre ha visitado la provincia hasta en una decena de ocasiones. La última de ellas, el 6 de febrero, en plena precampaña, para visitar Iselma, uno de los obradores más antiguos de la ciudad.

Convocar el primer acto de la gira electoral en este enclave de la región castellanoleonesa va mucho más allá de lo simbólico. Ávila es, junto a las provincias de Salamanca y Zamora, donde el PP ha registrado sus mejores porcentajes de voto logrando hacerse con el mayor número de procuradores a las Cortes. Pero es también la conocida como la tierra «de los Leales» donde, históricamente, los populares han ido rebajando sus mayorías.

En el año 2022, el 75% de los municipios de la provincia abulense depositó su confianza mayoritaria en el PP. Esto es 186 de un total de 248 pueblos que la componen. No obstante, en este periodo, la progresión de otras formaciones políticas como el partido regionalista de Por Ávila (XAV), que viene arrebatándole un procurador a los de Feijóo desde 2019, y Vox, han provocado el recelo de al menos 30.000 electores.

Auge del regionalismo

Tras los últimos comicios celebrados en Extremadura y Aragón, donde el PP se ha alzado como vencedor pero sin mayorías para revalidar sendos ejecutivos, recuperar el voto perdido se ha convertido en uno de los principales propósitos de Mañueco. Así, en el caso de Ávila, de un total de 7 procuradores que resultan elegidos en la capital, 3 pertenecen al PP, 2 al PSOE, uno es de XAV y otro del grupo de los de Abascal.

Tras el IX Congreso Nacional de los populares en 2005, momento en el que el CSD del abulense Adolfo Suárez se integrara en el PP, el entonces bloque conservador alcanzaba un máximo de 5 procuradores. Eso, hasta el nacimiento de otras fuerzas de corte más liberal, como Ciudadanos (Cs) que, en 2015, le arrebató al PP hasta el 11% de su electorado -esto es un escaño en la Cámara regional-.

Ese mismo año, la crisis desatada en el seno de los populares a raíz de un golpe de mano del entonces presidente de la Diputación provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, provocó, tras su posterior expulsión del partido, la creación de una nueva formación política, XAV. Mismo que se ha convertido en el principal «rival» del PP en la capital. Sánchez Cabrera, actual alcalde de Ávila, cosechó en las municipales de 2023 el 38% de los apoyos. Un amplio porcentaje del electorado que, en gran parte, confió en el pasado en el PP.

La ebullición de Vox

Tras la dimisión en bloque de cuatro de los seis integrantes del Comité Ejecutivo Provincial (CEN) de Vox en Ávila por no compartir el nombramiento del candidato autonómico, José Antonio Palomo, acusado además de falta de transparencia en las cuentas del partido, no ha frenado el presunto empuje de la formación verde en la región.

Menos, después de que su líder nacional, Santiago Abascal, escogiera la capital «de los Caballeros» para presentar a los cabeza de lista por cada una de las provincias del partido. En el caso concreto de la provincia, Vox obtuvo su primer procurados en las Cortes en los pasados comicios de 2022. De hecho, confiaron en dicha formación política casi el 17% del electorado. Su empuje en los sondeos podrían llevarle a rozar un segundo escaño por la región.