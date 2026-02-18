Feijóo pide la dimisión de Marlaska: «¿El ministro no sabe que su cúpula policial comete delitos?»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desmontado el argumento que ha utilizado el Gobierno para tratar de justificar que un presunto violador permaneciera al frente de la Policía Nacional y ha pedido la dimisión del ministro del Interior. «Dicen que se enteraron ayer, con una querella presentada el 9 de enero y sobre una agresión del 23 de abril del año pasado», ha cuestionado.

En este sentido, el líder de los populares se ha preguntado si «de verdad pretenden que aceptemos que un ministro de Interior no tiene ni idea de que su cúpula policial comete y encubre delitos».

Asimismo, Feijóo ha recordado que el propio Fernando Grande-Marlaska prorrogó la jubilación del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, «alegando un perfil incuestionable». Así, considera que el titular de Interior «debe asumir las consecuencias». «Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, debe dimitir esta misma mañana o Sánchez cesarle esta tarde», ha escrito en redes sociales.

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 18, 2026

Antes, el presidente del PP ha señalado que «si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, sólo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público. Lo sabían, lo taparon y le protegieron».

Ya anoche, nada más conocer la noticia de la denuncia contra el DAO por la presunta violación a una subordinada, Feijóo dijo que «España se está cayendo a pedazos» y se preguntó «qué más puede pasar en nuestro país». «¿Qué más puede ocurrir si la persona que tiene la obligación de perseguir delitos comete delitos de forma in fraganti y con compañeras de trabajo?», agregó al respecto.

El Ministerio del Interior dice que no sabía nada de la presunta agresión sexual del más alto cargo uniformado del cuerpo policial. Sin embargo, la víctima le contó lo ocurrido a la jefa de personal del cuerpo policial y se le ofrecieron cargos a cambio de su silencio.

El asesor directo del DAO, el comisario Óscar San Juan González, contactó en julio de 2025 con la agente que había sido presuntamente violada antes para ofrecerle que eligiera libremente su destino profesional a cambio de su silencio.

La propuesta, según recoge una querella criminal presentada el 9 de enero de 2026 ante los tribunales de Madrid y consultada por este periódico, constituye el episodio más explícito de una campaña sistemática de presiones para evitar que la víctima denunciara al comisario principal.