Así justificaba Pablo Iglesias que la dictadura iraní le financiara para «desestabilizar» a España

«A los iranís les interesa que se difunda en América Latina y España un mensaje de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios, ¿lo aprovechamos o no lo aprovechamos?», se preguntaba Pablo Iglesias hace unos años, justificando la financiación de la dictadura islámica de Irán para lanzar, entonces, su carrera política.

En un acto celebrado ante militantes de extrema izquierda, el que fuera líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno aludió a las críticas recibidas por cobrar de Hispan TV, la televisión creada por la teocracia iraní. «Mucha gente puede decir ‘vosotros, si sois de izquierdas, ¿cómo podéis hacer un programa para un Gobierno como el de Irán, que es una teocracia?’», se preguntaba. Tras esta reflexión, se respondió a sí mismo: «A los iranís les interesa que se difunda un mensaje de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios, ¿lo aprovechamos o no?».

En una charla en la que fue protagonista en el año 2014 a la que fue invitado por la Unión de Juventudes Comunistas de Aragón manifestó sin sonrojarse: «Para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones. El gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. No me gusta que las presentadoras tengan que salir con un pañuelo. Puede ser un motivo para que yo pensase en no trabajar en esa cadena, pero tenemos absoluto control y no tenemos censura. La geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política», se excusaba.

Como informó OKDIARIO, Pablo Iglesias y sus más estrechos colaboradores recibieron «entre 600.000 y 700.000 euros anuales» de la dictadura de Irán desde 2013, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso este periódico.

Los pagos procedentes del Gobierno de Irán llegan vía 360 Global Media, la empresa que producía en España la señal de la televisión iraní, cuyo programa estrella en España es Fort Apache, presentado y dirigido por Pablo Iglesias.

En un vídeo, Pablo Iglesias justificaba la financiación recibida de Irán con la teoría del “vagón precintado”. Se refiere al tren con el que el Gobierno alemán trasladó a Lenin hasta Rusia durante la primera Guerra Mundial para «desestabilizar a sus adversarios» y hacer estallar la Revolución. Del mismo modo, sostenía Iglesias, Irán está interesado en financiar a medios y partidos de izquierdas en España y América Latina, porque quieren «desestabilizar a sus adversarios».

Como también desveló OKDIARIO en exclusiva, el Gobierno de Irán inyectó en tres años 9,3 millones de euros a la filial española de Hispan TV mediante la empresa 360 Global Media. El informe policial cifra en cerca de un millón de euros anuales la aportación que el Gobierno iraní para el “funcionamiento, realce, publicidad y mantenimiento de Podemos”. Los pagos, contabilizados desde 2013, habrían servido para lanzar la imagen pública de Pablo Iglesias y promocionar a su partido, Podemos. El régimen de Irán ha estado sometido a sanciones internacionales durante años por ser una permanente amenaza para la seguridad mundial.

La dictadura de los ayatolás se habría servido de un entramado de sociedades interpuestas, desde distintos paraísos fiscales, para financiar a 360 Global Media, que tiene su sede en Madrid. La investigación de la Udef ha rastreado el millonario trasiego de dinero que esta sociedad, presidida por el ciudadano iraní Alizadeh Azimi Mahmoud, ha recibido desde 2012 desde distintos puntos de la geografía mundial.

De los 9,3 millones de euros inyectados mediante este mecanismo, 2 millones de euros habrían ido a parar a Pablo Iglesias, a sus dos productoras (Con Mano Izquierda y Producciones La Barraca) y a su más estrecho círculo de colaboradores durante los tres últimos años, siempre según el mismo documento.

El informe de la Udef detallaba que el 99% de los pagos internacionales registrados tienen un importe inferior a los 40.000 euros: esta es la cantidad máxima que se podía transferir desde Irán hasta que, el pasado mes de julio, se levantaron las sanciones internacionales.