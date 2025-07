Azcón rechaza un adelanto electoral pese a la amenaza de Vox de bloquear también los Presupuestos de 2026

El líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, está entre la espada y la pared de cara a los próximos Presupuestos de la comunidad ante la postura de Vox. Los populares gozan de una posición privilegiada en todos los sondeos demoscópicos, en los cuales se pronostican un aumento de votos, que podría leerse como un refrendo a las políticas de estos dos años de Gobierno de Azcón.

Sin embargo, la aritmética en el Parlamento aragonés no permite sacar adelante los Presupuestos al PP si no es con el apoyo de Vox, ya que los populares gobiernan en minoría desde que el pasado verano, los de Abascal saliesen del Ejecutivo.

Este año, Azcón se ha visto obligado a prorrogar los Presupuestos, al no lograr apoyos suficientes para aprobar las cuentas. Los de Vox, liderados por Alejandro Nolasco, pusieron un precio que el PP aragonés no quiso pagar para sacar adelante los Presupuestos: una condena clara y explícita de la política europea en el sector primario –es decir, el Pacto Verde– así como de la inmigración ilegal, sobre todo, en de la acogida de menores no acompañados (menas) a la comunidad.

El presidente aragonés ha tratado de quitar importancia este martes al asunto al afirmar que la no aprobación de los Presupuestos de este año «no era un problema de votos». Algo que no resulta del todo creíble, pues el resto de regiones gobernadas por el PP sí que llegaron a un acuerdo con Vox para aprobarlos. Azcón ha justificado que el motivo era de tiempo y que en Aragón su partido decidió «tener decisión propia», al valorar que, de haberse aprobado en verano, el Gobierno hubiera tenido «un problema para ejecutarlo».

Encuestas favorables al PP

Al hilo de estas declaraciones, Azcón ha rechazado un adelanto electoral pese a la amenaza de Vox el día anterior de no apoyar tampoco el Ejercicio del próximo año. El presidente ha afirmado en la rueda de prensa que ha dado para valorar los dos años de legislatura que «no contempla el escenario electoral», pese a que las encuestas sean «favorables» a este Gobierno.

«Si pensáramos en una clave electoral, el escenario sería una posibilidad. A diferencia de lo que ocurre en el Gobierno de España, que no se atreven a convocar elecciones porque saben que obtendrán una derrota sin paliativos», ha señalado.

Azcón ha insistido que su Ejecutivo tramitará los Presupuestos de 2026 en las Cortes de Aragón, pero ha alertado que no pueden trabajar en el techo de gasto porque el Ministerio de Hacienda todavía no ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio –tal y como es habitual– para dar información a las comunidades autónomas.

«Esto es histórico», ha alertando, «el cupo separatista creo que es la razón por la que este año no se ha convocado el Consejo».

«Todos los sondeos demoscópicos que estamos conociendo dicen que el respaldo este Gobierno de hace dos años ahora se ha incrementado de una forma muy importante. Posiblemente obtendríamos el mejor resultado que ha obtenido en la historia el PP», ha defendido, comparando su crecimiento con el PSOE que «obtendría un resultado dramático, el peor en su historia en Aragón».

Vox al PP para negociar los Presupuestos

Ahora bien, estos resultados no eliminarían a Vox del tablero político, sino que precisamente resurgiría la evidente necesidad de formar un nuevo gobierno de coalición, donde los verdes entrarían en las instituciones tras su ruptura el pasado verano, puesto que las encuestas también pronostican no sólo una consolidación de su electorado fiel, sino un aumento de intención de voto.

Pese a ello, Azcón ha evitado comprometerse con un adelanto electoral si el PP no logra sacar adelante los próximos presupuestos ante la insistencia de los periodistas, ya que Vox este lunes en las Cortes de Aragón puso dos condiciones para sentarse a negociar.

Por un lado, Alejandro Nolasco puso como premisa limpiar los cauces de los ríos «aunque no multen» –como medida para aminorar los efectos de futuras riadas–. Por otro lado, «frenar la inmigración ilegal», ante el inminente reparto de menas tras el Real Decreto del Gobierno de Sánchez.

Nolasco señaló que gobiernos como Valencia y Murcia «ya se han negado a abrazar el Pacto Verde que desde Bruselas está arruinando el campo español», preguntándose si la oposición de Azcón a hacer una condena explícita esta motivada por «el ego o la cabezonería para complacer a la izquierda» porque «ustedes -en referencia al PP- nos decían que era ilegal y que era una locura aplicar lo mismo que han aceptado en Valencia y Murcia».

Para Azcón, «Vox se equivoca cuando ataca a los votantes del PP. Nosotros no hemos cambiado nuestra postura, pese a que nos equipara al PSOE».

A este respeto, Azcón ha adelantado que su objetivo es «combatir» la estrategia de Sánchez respecto a la inmigración ante el reparto de menas. «En Aragón no vamos a incumplir las leyes, pero vamos a agotar todas las posibilidades legales, porque consideramos que ese reparto es injusto», tachando de «demagogia» la postura que defiende Vox de «incumplir la ley».