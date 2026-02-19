La energética Repsol ha disparado su beneficio neto un 8,1% en 2025 en comparación con el año anterior, hasta los 1.899 millones de euros, según ha publicado este jueves la empresa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 2024, las ganancias fueron de 1.756 millones de euros. En ese contexto, la compañía ha decidido incrementar con fuerza la retribución total a sus accionistas en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

Los resultados positivos de Repsol se han dado, además, en un contexto afectado por la volatilidad de los mercados, con precios del petróleo y del gas bajos por las tensiones geopolíticas y unos márgenes moderados en el refino, algo de lo que también ha querido dejar constancia la energética. Sin embargo, la empresa ha sido capaz de sortear estas dificultades.

No obstante, el resultado neto ajustado, el cual mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.568 millones de euros a cierre del año, lo que supone un descenso del 15,1% en comparación con los 3.025 millones de euros de 2024.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la petrolera, que publica estos resultados con nuevo modelo de reporting por segmentos de negocio, se situó en los 5.312 millones de euros en 2025, con un descenso del 12,2%.

La compañía destacó que los resultados de 2025 se vieron influidos «por un contexto retador», debido a la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos, provocando una caída del 14,5% en el precio del barril de Brent, hasta 69 dólares de media, y el impacto del apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

Resultados de Repsol

Al cierre de 2025, la liquidez del grupo se situó en 10.271 millones de euros, incluyendo líneas de crédito comprometidas y no dispuestas, lo que equivale a 5,37 veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo, frente a las 3,47 veces registradas al cierre del tercer trimestre de 2025.

En septiembre, Repsol E&P acudió a los mercados de capitales de Estados Unidos con una emisión de bonos por 2.500 millones de dólares, la mayor colocación en dólares estadounidenses realizada por la compañía en toda su historia.

La deuda neta del grupo, según el modelo anterior de reporting, se situó al final del cuarto trimestre en 5.877 millones de euros, 4.487 millones con el nuevo modelo, lo que supone 1.013 millones de euros menos que al término del tercer trimestre de 2025.

El ratio de apalancamiento de la energética se situó en el 17,5%, 14% bajo el nuevo modelo de reporting, frente al 20,5% al cierre del tercer trimestre de 2025. Por su parte, el ratio de apalancamiento excluyendo arrendamientos alcanzó el 7,9%, 5,5% con el nuevo modelo de reporting. Ambos indicadores se vieron favorecidos por la emisión de un bono híbrido en noviembre por importe de 750 millones de euros, con un plazo de 6,25 años.

Para 2026, Repsol, que el próximo 10 de marzo presentará la actualización de su estrategia hasta 2028, prevé un escenario con un Brent entre 60-65 dólares por barril, un Henry Hub entre 3,5-4,0 dólares/Mbtu, con un indicador del margen de refino entre 6,5-7,5 dólares por barril y una producción entre 560.000-570.000 de barriles equivalentes de petróleo diarios.

En lo que respecta a la retribución al accionista, una de las prioridades en la estrategia del grupo, Repsol distribuyó 0,975 euros brutos por acción, lo que supone un incremento del 8,3% respecto a la del 2024.

Asimismo, a lo largo del ejercicio, la compañía amortizó igualmente 52 millones de acciones adquiridas por un importe aproximado de 700 millones de euros, alcanzando 1.105 millones de acciones de capital social.

En total, la retribución al accionista en 2025 se situó en el entorno de 1.800 millones de euros, con unos 1.100 millones de euros en dividendo en efectivo y 700 millones de euros en recompras de acciones para reducir capital. Así, entre 2024 y 2025, Repsol ha distribuido cerca de 3.800 millones de euros, en el rango alto del compromiso adquirido para el periodo 2024-2027.