La Guardia Civil ha sorprendido a dos jóvenes de 20 y 21 años cuando participaban en carreras ilegales a toda velocidad en las calles de los municipios de Seseña y Yeles, en Toledo. Los dos conductores pisaron el acelerador para huir de los guardias civiles y terminaron detenidos tras estrellar sus coches durante la fuga.

La primera de las carreras ilegales tuvo lugar en Seseña sobre las 23:00 horas del sábado 31 de enero, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana observó a dos turismos compitiendo entre sí a gran velocidad, circulando uno de ellos con las placas de matrícula ocultas.

Los guardias se lanzaron a identificar al conductor pero este emprendió la huida, haciendo caso omiso a los agentes y realizando maniobras temerarias que pusieron en grave riesgo a otros conductores. Finalmente, el vehículo fue interceptado y su conductor detenido.

Carreras ilegales: la segunda en Yeles

Esa misma noche, unas horas más tarde, la Guardia Civil descubrió una concentración ilegal de coches en el polígono industrial La Estación en Yeles, donde se habían congregado cerca de un centenar de turismos, varios con las placas tapadas que realizaban derrapes y carreras ilegales en la vía pública.

Cuando los agentes de la Guardia Civil se acercaron para identificar a uno de los participantes, su conductor huyó a toda velocidad hasta que durante la fuga chocó contra un poste de tendido eléctrico.

Tras comprobar que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, la Guardia Civil arrestó al conductor como presunto autor de los delitos de conducción temeraria y desobediencia grave.

La ‘operación Freno’

La Guardia Civil recuerda que la ‘Operación Freno’ de la Comandancia de Toledo, consiste en un dispositivo para detectar, neutralizar y disolver las carreras ilegales y las concentraciones de exhibición que vulneran la ley.

Los guardias explican que estas actividades carecen de cualquier amparo legal, se organizan mediante redes sociales y generan riesgos graves para los participantes, los espectadores y otros conductores.

Las penas por desobediencia grave pueden conllevar hasta 12 meses de prisión y multas de hasta 6.000 euros, mientras que la conducción temeraria está castigada con penas de prisión de hasta 2 años, suspensión del permiso de conducir de uno a seis años y multas de hasta 10.000 euros.