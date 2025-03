Aviso importante de los notarios: este fallo en testamentos puede complicarlo todo

El testamento es un acto jurídico en el que una persona expresa la voluntad sobre cómo han de repartirse sus bienes cuando falte. Está recogido en el Código Civil entre los artículos 662 y 743, en los que se pone de manifiesto todos los detalles sobre un proceso que no es obligatorio, pero sí recomendable para allanar el camino a los herederos una vez se produzca la muerte del testado. Para ello será imprescindible la figura de un notario, que será el encargado de recoger las últimas voluntades. Consulta en este artículo los consejos que han dado los notarios sobre los fallos en los testamentos.

La Real Academia Española define el testamento como la «declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte». Este acto jurídico está recogido en el Código Civil entre los artículos 662 y 743, en los que se define esta herramienta utilizada por millones de españoles a lo largo del año para evitar problemas a los herederos cuando falte. Todo con el objetivo de caer en una sucesión intestada, que se produce cuando no hay testamento y es la ley la que designa a los herederos.

Hacer un testamento en España tiene un coste de menos de 100 euros, estando la media entre los 45 y 70 euros. Esto es la cantidad que recibe un notario que en una hora puede dejar por escrito las últimas voluntades de la persona en cuestión. Es importante saber que este escrito puede modificarse las veces que el testador quiera (sólo tendrá que abonar el coste) y que incluso puede llegar a vender los bienes que se han especificado en el papel porque, hasta el momento de la muerte, siguen siendo propiedad de la persona que ha hecho el testamento. Según dicta la ley, en España se puede hacer un testamento a partir de los 14 años y no hay límite de edad.

El aviso de los notarios sobre los testamentos

Los notarios también han mandado un aviso a través de las redes sociales sobre los fallos que se pueden dar en los testamentos y que pueden ocasionar un problema a los herederos del futuro. El principal, y que obliga a muchas personas a renunciar a las herencias, tiene que ver con el pago de impuestos o las multas que ha dejado en herencia la persona fallecida. Para que esto no suponga un problema, hay una cláusula en los testamentos denominada «cláusula de libre disposición de herencia», que permite a los herederos acceder a las cuentas de la persona fallecida para poder sufragar los gastos desde ahí.

«Esto es lo que tienes que poner en un testamento para que los herederos no renuncien a las herencias», comienza diciendo sobre este recurso jurídico Iñaki Barredo, cabeza visible de Barredo Abogados, que ha publicado un vídeo en las redes sociales que se ha hecho viral. En el mismo explica los consejos de los notarios para evitar fallos en los testamentos que pueden hacerte perder mucho dinero en un futuro.

«Cada vez lo vemos más: renuncias a herencias porque no pueden pagar los impuestos. Porque existen deudas en la herencia y se ven obligados los herederos a renunciar a la herencia. Hay patrimonio, pero no tengo capacidad de gestionarlo y tengo que pagar el impuesto y no puedo aceptar la herencia», continúa diciendo este experto antes de desvelar la fórmula para acabar con este problema. «El truco es incluir la cláusula de libre disposición de la herencia que aparece regulada legalmente y tienes que nombrar a un administrador de entre los herederos», aconseja este abogado sobre uno de los grandes fallos que reflejan los notarios en los testamentos.

La llamada cláusula de libre disposición es un recurso jurídico que da al testado la libertad para designar a sus herederos y distribuir sus bienes según sus preferencias. La persona que realice el testamento puede entregar bienes inmuebles, joyas o cuentas bancarias a las personas o entidades que él designe sin ceñirse a las reglas de sucesión que establece la ley. Esto permite reflejar en el testamento herencias de bienes a amigos u organizaciones benéficas. Para poder cumplir con esta cláusula, es altamente recomendable contratar a un especialista, ya que en ocasiones las leyes de la herencia pueden establecer derechos a favor de ciertos familiares.

Así que, a la hora de realizar un testamento, será altamente recomendable fijar la cláusula de libre disposición para que los herederos puedan acceder a las cuentas y tengan capacidad económica para poder sufragar el pago de impuestos, multas o demás deudas que un testador deje cuando falte.