Karanka se rinde a Lamine Yamal: «Va a marcar época»

Aitor Karanka, director deportivo de la selección española, compareció ante los medios de comunicación después de enseñar las instalaciones de la Baylor School, el campo base que España utilizará durante la fase de grupos del Mundial. El ex futbolista explicó los motivos que llevaron a la Federación a elegir Chattanooga como centro de operaciones y destacó el excelente ambiente que se vive dentro de la concentración de los hombres de Luis de la Fuente.

Karanka señaló que una de las prioridades a la hora de escoger el cuartel general fue ofrecer las mejores condiciones posibles a los futbolistas tanto para trabajar como para desconectar durante los momentos de descanso.

«Lo primero que se busca es lo mejor para los jugadores, para que tengan esos ratos de ocio. Lo bueno que tenemos aquí es que también en el hotel tienen sus zonas de ocio. Algunos están con el golf y es mucho tiempo el que se pasa juntos. Lo importante es que cada uno ocupe el tiempo en lo que más le guste», explicó.

El director deportivo confirmó que la intención inicial es permanecer en Chattanooga hasta que finalice la fase de grupos, aunque el recorrido en el torneo marcará los siguientes movimientos de la expedición española. «La idea sería estar aquí hasta Uruguay. Luego dependerá. Todo está más o menos encaminado y no hay sorpresas. Donde vayamos estaremos igual de bien que aquí», comentó.

Confianza con Lamine Yamal

Karanka también fue preguntado por la situación física de Lamine Yamal, uno de los grandes focos de atención de la selección en los días previos al debut mundialista. El director deportivo dejó claro que la prioridad absoluta será la salud del futbolista.

«Es otro de los éxitos del equipo y del cuerpo técnico. Ver cuál es el momento para cada jugador. De la Fuente tiene la última palabra junto a los médicos. Va bien, pero ahora es el momento de que todos coincidan», aseguró.

Además, quiso desmentir cualquier teoría sobre acuerdos con el Barcelona respecto a la gestión del extremo azulgrana. «La relación que tengo con Deco y Bojan es fantástica. He compartido mucho con ambos. La comunicación es algo que quería tener con todos los clubes. No hay pactos. Los médicos estuvieron con los del Barcelona y lo que se priorizará será la salud de Lamine», afirmó.

Sobre el joven internacional español, Karanka no escatimó elogios: «Lamine es alegría dentro y fuera del campo. Ves que transmite esa alegría innata y que dentro del campo marca la diferencia y una época».

El recuerdo de María y la fuerza del grupo

Otro de los aspectos que más llamó la atención de las instalaciones fue la presencia de imágenes y mensajes personalizados para hacer más acogedora la estancia de la selección. Karanka explicó que detrás de cada detalle hay meses de trabajo.

«Es el trabajo de todos. Se han ido haciendo viajes desde que se conoció el viaje. Hacer esto más acogedor era poner fotos que llegasen al corazón. Sé lo importante que fue María para todos y tenerla aquí presente nos dará mucha fuerza a todos», señaló.

Por último, destacó el gran ambiente humano que existe dentro del vestuario de España, una de las claves del éxito reciente del combinado nacional. «La naturalidad es lo que más me llama la atención de este grupo. Desde que llegué me encontré lo que había visto desde fuera. Era observador de UEFA y les decía, sin conocerlo, que el reflejo de lo que pasa en el campo es lo que pasa fuera. Son espectaculares. Esa naturalidad con la que se hacen las cosas es clave», concluyó.