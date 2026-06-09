España es invencible: 30 partidos sin perder

España ya está lista para debutar en el Mundial y lo hará con un aval que muy pocas selecciones pueden presentar. Los hombres de Luis de la Fuente saltarán al césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el próximo 15 de junio para medirse a Cabo Verde acumulando 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Una cifra espectacular que refleja el extraordinario momento que atraviesa el combinado nacional y que convierte a la campeona de Europa en una de las grandes favoritas para conquistar el título.

La selección española llega a la cita mundialista con una solidez competitiva desconocida en los últimos años. Da igual el rival, el escenario o la competición. El equipo ha conseguido convertir la regularidad en su principal virtud y lleva más de dos años sin perder un encuentro oficial.

La última derrota de España se produjo el 22 de marzo de 2024. Fue en Londres, en un amistoso de preparación frente a Colombia. Aquella noche, los sudamericanos se impusieron por 0-1 en un encuentro que sirve como referencia para encontrar el último tropiezo de los hombres de Luis de la Fuente. Desde entonces, la Selección no ha vuelto a caer derrotada.

Si se analizan únicamente los compromisos oficiales, la racha es todavía más impresionante. Hay que remontarse al 28 de marzo de 2023 para encontrar la última derrota en competición oficial. Fue en Hampden Park, donde Escocia derrotó a España por 2-0 en un partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa. Desde aquella noche, el combinado nacional no ha vuelto a perder un encuentro con puntos o títulos en juego.

Mejor que Lopetegui y Luis Aragonés

La magnitud de la racha cobra todavía más valor cuando se compara con algunas de las mejores selecciones españolas de la historia reciente. La España de Julen Lopetegui llegó al Mundial de Rusia 2018 sin conocer la derrota, pero lo hizo acumulando 20 encuentros consecutivos invicta. El actual equipo de Luis de la Fuente mejora aquel registro en diez partidos.

Tampoco se queda atrás la selección de Luis Aragonés. El Sabio de Hortaleza aterrizó en Alemania 2006 después de encadenar 22 encuentros sin perder. Aquella racha se prolongó durante el torneo hasta alcanzar los 25 partidos antes de que Francia pusiera fin al sueño español en los octavos de final disputados en Hannover.

Ahora, dos décadas después, España vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con números que invitan al optimismo. El vestuario huye de cualquier exceso de confianza, pero es consciente de que los resultados respaldan el trabajo realizado durante los últimos años.

Un favoritismo ganado

La conquista de la Eurocopa, el crecimiento de una nueva generación liderada por jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Rodrigo o Nico Williams y la estabilidad que ha conseguido implantar Luis de la Fuente han convertido a España en una selección temida por todos.

El Mundial será una historia diferente y la exigencia será máxima, pero la realidad es que ningún equipo llega con mejores sensaciones. Treinta partidos después, aquella derrota frente a Colombia parece ya muy lejana. España arranca el Mundial sin conocer la derrota desde hace más de dos años y con la firme intención de prolongar una racha que ya forma parte de la historia de la Selección.