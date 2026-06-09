De la Fuente: «Hemos cumplido todos los objetivos y llegamos en las mejores condiciones»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España ante Perú en Puebla. El combinado nacional, muy superior a su rival, ganó 3-1 con goles de Oyarzabal, Pedri y Yeremy Pino. La selección pone punto final a la preparación y ya se centra en Cabo Verde, su primer rival en el Mundial.

El seleccionador se mostró satisfecho tras el encuentro y destacó el cumplimiento de los objetivos marcados. «Hemos cumplido todos los objetivos. No ha habido lesionados y estamos viendo a jugadores que avanzan muy bien en su proceso. Estamos realmente contentos. Las sensaciones que tenemos nos permiten afrontar lo que viene con optimismo», señaló.

Sobre la situación de los delanteros, el técnico pidió tranquilidad y valoró el trabajo colectivo por encima de las cifras goleadoras. «Ser delantero centro es una posición muy exigente. Hay aspectos más importantes que los goles. Estamos muy contentos con Ferran cuando juega en esa posición. Tenemos que estar tranquilos. Borja Iglesias aparecerá y comenzará su racha goleadora. Estamos muy satisfechos con su trabajo», afirmó.

Respecto a Rodrigo y Mikel Merino, no escatimó elogios. «De Rodrigo no hay ninguna duda. Está en un estado fantástico. Podría haber jugado más minutos, pero queríamos que disputara una hora de partido. Mikel Merino solo necesita tener oportunidades, aunque sean pocas, porque rápidamente demuestra el rendimiento que puede ofrecer. Van a estar todos disponibles para el primer partido», explicó.

También tuvo palabras para Dani Olmo: «En esa posición, es uno de los mejores jugadores del mundo. Tenemos la suerte de contar con futbolistas de primer nivel y, además, la posibilidad de que pueda actuar en banda. Está muy bien y tendrá su oportunidad».

En relación al horario de los dos primeros partidos, restó importancia a posibles cambios: «Intentaremos entrenar a las 11:00 horas y no variará mucho la planificación. Incluso a las 12:00 puede desarrollarse una sesión de entrenamiento, por lo que los jugadores no van a notar grandes diferencias. Estamos muy tranquilos».

Por último, respondió sobre su juventud y la confianza depositada en el cuerpo técnico: «Está bien que me veáis tan joven, porque eso significa que confiáis en mí. Estamos disfrutando de este momento. Si hay algo que nos hace fuertes es que nos conocemos mejor que nadie. Esa es una fortaleza que muy pocos tienen. Los jugadores compiten a un nivel altísimo y eso no entiende de edades. Con todo el respeto hacia quienes nos precedieron, difícilmente Vicente del Bosque o Luis Aragonés podrían haber tenido el conocimiento tan profundo de esta generación de futbolistas que tenemos nosotros».