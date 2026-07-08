Kobel agarra los cuartos en la tanda de penaltis y Colombia dice adiós al Mundial ante Suiza

Gregor Kobel agarra los cuartos de final del Mundial 2026 para Suiza. El portero helvético fue el héroe para su país en la tanda de penaltis ante Colombia, parando el lanzamiento del Cucho Hernández y contrarrestando así el error de Akanji. Tras un partido sin goles, en el que los cafeteros perdonaron a los helvéticos en infinidad de ocasiones, el duelo se decidió desde los 11 metros. Y allí reinó el meta del Dortmund, que clasifica a su selección 72 años después para unos cuartos de final. Casi nada.

Llegaba el último de los partidos de octavos de final y lo hacía con el último partido fuera de Estados Unidos. El resto ya se jugarán en territorio yankee íntegramente. Y ahí querían estar tanto Suiza como Colombia, en los cuartos de final donde ya sabían que les esperaba Argentina. Partido de alta tensión y de mucho desgaste el de la albiceleste ante Egipto para remontar un 0-2 y terminar ganando antes de llegar a la prórroga, algo que no consiguieron estos dos conjuntos en Vancouver.

Entraron los cafeteros mucho mejor al partido, buscando la meta de Kobel, pero eran incapaces de ver puerta. Ni Luis Díaz ni Luis Suárez conseguían transformar sus oportunidades, mientras que los helvéticos lo hacían de forma tímida. La falta de gol de los colombianos fue preocupante y, pese a que acabaron mucho mejor la primera parte, estuvieron cerca de pagarlo caro en la segunda. Sobre todo, tras un fallo defensivo que bien podía acabar en penalti. Pero no, quedaba media hora de alargue para llegar a ellos.

Una media hora en la que, de nuevo, Colombia entró mejor. Sin James ni Luis Suárez sobre el césped, las oportunidades más claras de la selección amarilla las tuvo en sus botas Campaz. Hasta dos muy claras tuvo, mano a mano ante el meta del Borussia Dortmund, pero las mandó fuera. Dos veces perdonó, llevando el partido a una tanda de penaltis donde se decidiría el último de los ocho cuartofinalistas de este Mundial.

Suiza aprovecha los penaltis

Y tanto perdonó Colombia, que lo terminó pagando. Como suele pasar. Si es que es de primero de fútbol. Fueron mucho mejores, aunque Suiza también las tuvo, pero tanto en cantidad como en claridad, las ocasiones de la tricolor fueron superiores. Buscaban los de Néstor Lorenzo regresar a unos cuartos de final, donde sólo habían estado en 2014, cuando irrumpió la figura de James Rodríguez y acabó fichando por el Real Madrid a cambio de 80 millones. Llegaban los sudamericanos jugando un fútbol sublime durante este Mundial, donde sólo Portugal les negó la victoria, aunque rascaron un punto que les permitió ser primeros de grupo.

Aquí, en octavos, se encontraron con una roca, una Suiza que es perra vieja en estas eliminatorias, pero que llevaba más de siete décadas sin pisar unos cuartos. Sin el veterano Sommer, le tocaba a Kobel intentar sacar las castañas del fuego a los helvéticos y vaya si lo hizo. Un penalti mandó Davinson Sánchez al larguero, mientras que Akanji lo hizo a la grada y, para deshacer el empate, el portero del Dortmund le detuvo su lanzamiento al Cucho Hernández. Itten puso por delante a Suiza y, aunque Luis Díaz no falló, Vargas metió a los de Yakin en cuartos de final. Allí espera Argentina.