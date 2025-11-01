Horror en la bodega del ferry: 27 perros de caza mueren asfixiados en un ferry rumbo a Mallorca

Una tragedia estremecedora ha sacudido hoy el puerto de Palma. Veintisiete perros de caza han sido hallados muertos dentro de una furgoneta que viajaba en la bodega de un ferry comercial procedente de Barcelona. Otros nueve animales, al borde de la inconsciencia, han logrado sobrevivir de milagro. La Guardia Civil ha abierto una investigación urgente para esclarecer las causas de este suceso que ha indignado a toda la Isla.

El macabro hallazgo se ha producido esta mañana, cuando el barco ha atracado en el puerto de Palma y los responsables del traslado han abierto el vehículo. Dentro, la escena era dantesca: decenas de perros yacían sin vida, mientras otros apenas reaccionaban. Según fuentes cercanas al caso, los animales pertenecían a un grupo de cazadores mallorquines que había viajado días atrás a Lituania para entrenarlos durante la temporada de becada.

Los dueños, que regresaban en avión, confiaron el transporte de los canes a dos compañeros que emprendieron el largo viaje por carretera hasta Barcelona y, desde allí, embarcaron hacia Mallorca. El trayecto marítimo terminó en tragedia.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes han tomado declaración a los responsables del traslado y examinan ahora el interior de la furgoneta, donde presuntamente los animales viajaban sin ventilación adecuada. Aunque todavía no hay conclusiones oficiales, una de las hipótesis apunta a que el sistema de ventilación no fue activado, lo que habría provocado una falta de oxígeno y temperaturas letales durante el viaje.

Las autopsias a los animales serán clave para determinar la causa exacta de la muerte, mientras la indignación crece en redes sociales y entre asociaciones animalistas. «Es un horror evitable», lamentan voces del entorno animalista, que exigen responsabilidades y un cambio inmediato en las normas de transporte de animales.

Por ahora, el Seprona mantiene todas las líneas abiertas. Pero lo que nadie duda es que el viaje que debía devolver a casa a estos perros terminó en una tragedia que ha conmocionado a Mallorca.