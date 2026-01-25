Parece un bosque pero es un único árbol: ocupa 8.500 m2, mide 20 metros de alto y da 80.000 frutos por cosecha

En la localidad de Pirangi del Norte (Brasil) se encuentra un árbol gigante que, a primera vista, parece un bosque.

Su extensa copa cubre caminos y parcelas cercanas, y se ha convertido en un ejemplo singular de cómo la naturaleza puede desarrollar formas de crecimiento poco comunes. ¿Quieres conocer cuáles son sus características más destacadas?

Cajueiro de Pirangi: el árbol gigante que cubre 8.500 metros cuadrados en Brasil

Según informa Vive Pipa, el Cajueiro de Pirangi (un anacardo), situado a 25 kilómetros de Natal, en Río Grande del Norte, ostenta el título del anacardo más grande del mundo, un reconocimiento que obtuvo en 1994 al ingresar en el Libro Guinness de los Récords.

Su copa cubre aproximadamente 8.500 m2, una extensión equivalente a dos campos de fútbol o a la superficie que ocuparían cerca de 70 árboles de anacardos convencionales.

Lo sorprendente es que toda esa superficie pertenece a un solo organismo vivo. Esta característica lo convierte en un ejemplo único de crecimiento vegetal descontrolado y en un atractivo turístico de fama internacional.

Características de este árbol gigante de Brasil

Según informa Gps Television Online, el secreto de este gigantesco árbol está en una rareza biológica. Las ramas, en lugar de crecer verticalmente como los anacardos normales, se extienden horizontalmente hasta tocar el suelo. Al contacto con la tierra, cada rama desarrolla raíces propias y actúa como un nuevo tronco, generando un efecto de expansión constante.

Este mecanismo hace que el árbol parezca un bosque, aunque en realidad sigue siendo un único organismo que se clona a sí mismo de manera natural. Los científicos destacan que este fenómeno es extremadamente raro y no se encuentra en otros ejemplares de anacardos de la misma especie.

Historia y productividad de este anacardo: más de un siglo de vida y 80.000 frutos por cosecha

Según informa Venerables Árboles, se estima que el Cajueiro de Pirangi fue plantado alrededor de 1888, lo que le otorga una edad aproximada de 120 a 130 años. Su origen exacto es motivo de debate local, atribuyéndose su plantación a diferentes habitantes históricos, pero la evidencia de su longevidad y vitalidad es indiscutible.

Durante la temporada de cosecha, entre septiembre y diciembre, este árbol puede producir hasta 80.000 frutos, equivalentes a unas dos toneladas y media de alimento. La parte que se consume como fruta es el pedúnculo carnoso, mientras que la verdadera fruta, la nuez de cajú, crece en el extremo.

Turismo y retos urbanos a los que se enfrenta este árbol que invade la ciudad

El impacto del Cajueiro trasciende la botánica, ya que se ha convertido en un motor económico y turístico para la región. Los visitantes recorren pasarelas de madera que protegen las raíces y disfrutan de miradores que muestran la inmensidad de su copa en contraste con la playa de Pirangi del Norte.

Sin embargo, su crecimiento constante ha generado un conflicto urbano. Las ramas se extienden hacia calles y terrenos privados, lo que plantea un dilema entre la conservación de un patrimonio natural único y la infraestructura de la ciudad.

Los vecinos y autoridades buscan un equilibrio que permita preservar este árbol impresionante sin comprometer la vida urbana.