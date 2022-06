Calor: ¿Qué hacer cuando mi hijo no quiere comer?

Es un hecho comprobado: en verano, cuando hace calor, comemos menos , independientemente de nuestra edad. ¿La explicación? Depende de varios factores. Primero, la termorregulación : cuando comemos, creamos energía, y es esta energía la que ayuda a regular la temperatura corporal. Esto explica en particular que muchas veces tengamos hambre en invierno, solo para compensar el frío exterior, y mucho menos cuando la temperatura exterior es más cercana a la del cuerpo. En el caso de los niños pasa igual, pero debemos estar atentos dado que ellos están en crecimiento y es importante que se alimenten. Por ello hablamos ahora del calor y qué hacer si tu hijo no quiere comer.

Calor: ¿Y si mi hijo no quiere comer?

Muchas veces las altas temperaturas nos empujan (y esto es válido para los más pequeños) a movernos menos, y quien dice menor gasto energético, dice menores necesidades energéticas. Por otro lado, el hambre también va ligada a las ganas de comer, y cuando hace mucho calor buscamos sobre todo la hidratación y naturalmente tendemos a deshacernos de cualquier cosa grasosa, pesada o rica, por lo que comemos porciones más pequeñas y es lo mismo para los niños.

Bebé no tiene hambre: hidratación ante todo

Como habrás entendido, el bebé tiene menos hambre cuando hace calor y se llena más rápido. El riesgo: que se deshidrate , siendo sus reservas de agua menos importantes que las de un adulto (y no puede expresarlo). ¿Qué hacer entonces? Para un niño pequeño que solo bebe leche, aumente la frecuencia de alimentación con biberón u ofrécele el pecho con más regularidad si está amamantando . Proporcionar biberones más pequeños, para que la cantidad de leche que se bebe a lo largo del día sea equivalente a un día normal. Si ya ha iniciado la fase de destete, no dudes en ofrecer una comida más ligera, y ofrecer meriendas regulares, piezas de fruta por ejemplo. Para las comidas, opta por lo «fresco»: sopas y purés fríos o a temperatura ambiente, compotas y lácteos, verduras crudas (pero no todo el tiempo, ya que son más difíciles de digerir). Y por supuesto, asegúrate de que el bebé siempre tenga agua disponible y ofrécela cada hora. Si alguna vez rechaza el agua, puedes engañarlo y añadirle unas gotas de sirope, la idea no es darle malos hábitos sino excepcionalmente animarle a beber más de lo habitual.

¿Cómo hacer que un niño coma cuando hace calor?

¿Tu hijo te dice claramente que no tiene hambre porque hace calor? No es sorprendente, pero tampoco es una excusa para no comer nada. En cuanto a los más pequeños, la estrategia a adoptar es ofrecer pequeñas cantidades de comida regularmente durante el día.. Elige alimentos ricos en agua (tomate, lechuga, melón, pepino, sandía, melocotón, etc.) y evita los que sean grasosos o requieran esfuerzo para masticar (dado que dan más calor). Si a tu hijo le gustan las pastas o las empanadas, no dude en ofrecérselas respectivamente pero en su versión fría. No olvides además de ofrecer frutas y lácteos en versión helada. Todo lo que tienes que hacer es hacer un helado de un puré de frutas dejado en el congelador (si tienes palitos de madera, no dudes en plantarlos en «pedazos» de puré para hacer palitos de helado) o un mix de frutas/yogurt. ¡Es delicioso y muy refrescante!

Finalmente, ten en cuenta que un niño que come menos no es necesariamente preocupante: si tu hijo bebe regularmente, está animado, de buen humor y “como siempre”, entonces todo está bien. En cambio, si está pálido, tiene fiebre o está amorfo, ahí sí conviene preocuparse y acudir rápidamente a consultar a un médico.