Todo sobre Mónica Cruz: quién es su pareja, sus hijos, en qué trabaja y su relación con Penélope

Mónica Cruz, conocida por ser la hermana menor de Penélope Cruz, ha conseguido brillar con luz propia. Es una artista muy completa y nosotros lo sabemos todo sobre ella. Ha forjado su propio camino en el mundo de la danza, la interpretación y la moda. Aunque prefiere mantener su vida privada fuera del foco, ha protagonizado proyectos que la han consolidado como una profesional talentosa e independiente. A continuación, exploramos más a fondo aspectos de su vida, como su situación sentimental, su faceta como madre, sus proyectos profesionales actuales y su vínculo con su hermana Penélope.

Actualmente, Mónica Cruz no tiene pareja oficial conocida. Aunque su vida amorosa ha sido motivo de especulación a lo largo de los años, la actriz y bailarina ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. A pesar de que ha sido vinculada en algún momento con el cantante Alejandro Sanz, nunca ha habido una confirmación oficial sobre esa relación. De hecho, Mónica ha sido muy clara en que su enfoque principal es su carrera y su hija, Antonella.

No es inusual que se la relacione con figuras del espectáculo, dado su entorno profesional, pero Mónica ha optado por no hacer públicos detalles íntimos de su vida amorosa. Oficialmente se encuentra soltera y en diversas entrevistas ha expresado que disfruta de su libertad.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Cruz?

Mónica Cruz es madre de una niña llamada Antonella, quien nació en mayo de 2013. En un gesto que en su momento generó titulares, Mónica decidió tener a su hija mediante un proceso de inseminación artificial, una decisión que tomó de manera consciente y segura de lo que quería para su vida. La actriz ha explicado que la maternidad fue un deseo profundo que, sin embargo, no quiso posponer mientras esperaba encontrar a la pareja adecuada. Por ello, tomó las riendas de la situación y se convirtió en madre soltera.

«¡Voy a ser mamá! He logrado cumplir el sueño de mi vida. Cuando todo esto saltó a la luz, no quise alimentar el morbo y preferí no salir a la calle, para no contribuir a que se especulara sobre un tema tan delicado. Así que he decido contarlo: para quedarme embarazada, he recurrido a la inseminación artificial. Me apetece contarlo también para tener la oportunidad de mostrar mi agradecimiento a todos esos anónimos que ayudan a muchas mujeres a cumplir, como yo, el sueño de sus vidas», declaró en su momento.

Antonella se ha convertido en el centro de su vida y en su mayor prioridad. Mónica ha sido abierta en cuanto a lo mucho que ha significado para ella la maternidad, explicando que esta etapa ha transformado su forma de ver el mundo. A pesar de las dificultades que supone equilibrar su vida laboral con la crianza de su hija, la actriz ha mostrado en más de una ocasión lo comprometida y feliz que está en su rol como madre.

¿Qué hace ahora Mónica Cruz?

En cuanto a su carrera, Mónica Cruz sigue activa en el mundo de la interpretación. Su proyecto más reciente es su participación en la serie ‘UPA Next’, que se transmite a través de Atresplayer. Esta serie es una continuación del exitoso programa ‘Un paso adelante’, que fue una de las producciones que impulsó su fama en los años 2000. En este nuevo capítulo de la saga, la artista vuelve a interpretar el personaje de Silvia Jáuregui, una bailarina que sigue persiguiendo sus sueños artísticos.

Este regreso a la pequeña pantalla supone un reencuentro con el mundo que la vio crecer profesionalmente, dado que su participación en ‘Un paso adelante’ fue un momento clave en su carrera. Aunque ha trabajado en varios proyectos desde entonces, su regreso con ‘UPA Next’ ha sido especialmente significativo para sus seguidores, que la han visto evolucionar tanto como actriz como en su vida personal.

Además de su faceta como actriz, Mónica ha participado en la moda, colaborando con marcas y lanzando su propia línea de ropa. Esta versatilidad demuestra que Mónica ha sabido mantenerse relevante en distintos ámbitos, desde la danza y la actuación hasta el diseño, siempre buscando nuevas formas de expresarse artísticamente.

Penélope Cruz, la hermana de Mónica Cruz

Una parte importante de la vida de Mónica Cruz es su estrecha relación con su hermana mayor, Penélope Cruz. A pesar de que Penélope ha alcanzado fama internacional y es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, ambas hermanas han mantenido un vínculo muy cercano. Mónica ha expresado en varias ocasiones lo orgullosa que está del éxito de su hermana y lo mucho que se apoyan mutuamente.

La relación entre las dos va más allá de lo personal. También han colaborado profesionalmente en varias ocasiones. Juntas, lanzaron una línea de ropa en colaboración con la firma española Mango, demostrando que comparten no solo el talento, sino también el interés por la moda. Este tipo de proyectos conjuntos ha reforzado su vínculo, no solo como hermanas, sino como socias en el ámbito profesional.

Ambas han hablado en diferentes ocasiones sobre lo importante que es la familia para ellas y el apoyo mutuo que se han brindado en los momentos más difíciles. Aunque sus carreras han tomado caminos diferentes, su relación ha permanecido inquebrantable y Penélope ha sido una fuente constante de apoyo para Mónica, tanto en lo profesional como en lo personal.