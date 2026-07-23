Almacenes Femenias refuerza la identidad mallorquina de la Copa del Rey Mapfre

En una regata de referencia internacional, respaldada por grandes compañías e instituciones, la incorporación de Almacenes Femenias pone en valor el papel de las empresas mallorquinas que han contribuido durante décadas al desarrollo económico y social de la isla. La alianza simboliza además el encuentro entre dos instituciones que este año celebran nueve décadas de historia.

Para Juan Jaume Femenias, director comercial de la compañía, «dos historias mallorquinas, 90 años cada una, se encuentran en la Copa del Rey Mapfre. Para Almacenes Femenias, apoyar al Real Club Náutico de Palma es una forma de reafirmar quiénes somos: una empresa de Mallorca, para Mallorca, con la cercanía como seña de identidad».

Femenias añade que «ser patrocinadores de la Copa del Rey Mapfre en el Real Club Náutico de Palma es motivo de un orgullo muy especial. Este año cumplimos 90 años como empresa mallorquina y ambos representamos una forma de hacer las cosas basada en la constancia, la cercanía y el compromiso con Palma. Acompañar a un emblema de la ciudad en un momento tan significativo es, sencillamente, un privilegio».

Asimismo, destaca que «llevamos 90 años construyendo, literalmente, junto a las familias y empresas de Mallorca. Ser patrocinadores de la Copa del Rey Mapfre nos permite estar presentes en uno de los acontecimientos náuticos más importantes del Mediterráneo, pero, sobre todo, hacerlo desde donde siempre hemos estado: cerca de la gente. El Real Club Náutico de Palma es un emblema de esta ciudad, igual que nosotros aspiramos a serlo desde el mundo de los materiales de construcción y el interiorismo».

Por su parte, Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma, asegura que «la incorporación del grupo Femenias a la Copa del Rey Mapfre supone una enorme satisfacción para el club. Incorporamos a una empresa familiar de gran arraigo en Mallorca, con la que compartimos valores como el compromiso con nuestra tierra, la tradición y la voluntad de seguir proyectando la mejor imagen de Palma y de Mallorca a través de un acontecimiento de alcance internacional».