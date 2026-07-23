Bicipalma tendrá estaciones de servicio en todo el litoral: desde la Playa de Palma hasta el Paseo Marítimo

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha avanzado hoy que el Ayuntamiento ya ha adjudicado el contrato de suministro para ejecutar la Fase IV de ampliación de Bicipalma, con una inversión de 950.000 euros. Esta nueva fase contempla la incorporación de 230 bicicletas eléctricas y la instalación de 18 nuevas estaciones: 13 en la zona de la Playa de Palma y cinco en el Paseo Marítimo.

«Con la Fase IV conectaremos todo el litoral de Palma a través de esta red y seguiremos avanzando en la integración de Bicipalma con el resto de medios de transporte y con el resto de actuaciones que estamos desarrollando en materia de movilidad sostenible», ha explicado Martínez.

Una vez finalizadas las fases III y IV, el servicio alcanzará las 125 estaciones y las 1.250 bicicletas. En conjunto, ambas ampliaciones supondrán la incorporación de 39 nuevas estaciones, 770 nuevos puntos de anclaje y 380 nuevas bicicletas eléctricas.

Las nuevas estaciones de Bicipalma de la Fase III de ampliación del servicio permitirán extender la red a nuevos barrios de la ciudad. Con una inversión de 750.000 euros, contempla la instalación de 16 nuevas estaciones y la incorporación de 150 nuevas bicicletas, todas ellas eléctricas.

En la zona de Ponent ya están instaladas y en funcionamiento las estaciones de Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams y Avinguda Picasso.

Asimismo, en las próximas semanas se pondrán en servicio el resto de estaciones previstas en esta fase, ubicadas en Son Rapinya, Son Castelló, Sa Indioteria, Son Espanyol, Son Sardina, Son Cladera, Son Fuster, Cala Gamba, Coll d’en Rabassa, Ciutat Jardí y Can Pastilla.

La presentación ha tenido lugar en Sa Teulera y ha contado también con la asistencia del teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero; la gerente de la Societat Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), Lydia Pérez; y representantes vecinales de la zona.

«Bicipalma es un servicio público que sigue creciendo y que forma parte de la apuesta de este equipo de gobierno por una movilidad más sostenible y por una ciudad mejor conectada», ha señalado el alcalde.

En este sentido, ha destacado que «con esta tercera fase damos un paso más para acercar el servicio a nuevos barrios y reforzar la conexión tanto con el centro como entre los distintos puntos de Palma».

Martínez ha subrayado también que esta actuación permite «seguir avanzando en la electrificación de Bicipalma», ya que todas las nuevas bicicletas incorporadas son eléctricas, alcanzando ya el 90 % de las estaciones del servicio con esta tecnología.

Actualmente, Bicipalma cuenta con más de 51.000 usuarios registrados, una media de 12.123 usuarios activos al mes y más de 30.000 abonados con el título activo. Durante 2025, el servicio registró más de 1,6 millones de trayectos.