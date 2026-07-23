AnesCon apoya la propuesta de ampliar a cinco años la formación MIR en Anestesiología

La asociación de anestesiólogos AnesCon expresa su apoyo a la propuesta del Ministerio de Sanidad de ampliar de cuatro a cinco años la formación MIR en Anestesiología, contemplada en el proyecto de actualización del Programa Oficial de la Especialidad, actualmente en consulta pública.

Para el presidente de AnesCon, el doctor José Antonio de Paz, la reforma responde a una necesidad que la profesión viene planteando desde hace años. «La anestesiología del siglo XXI no puede seguir formándose con un programa diseñado hace casi 30 años», asegura. «La especialidad ha evolucionado de forma extraordinaria y la formación de los futuros anestesiólogos debe evolucionar al mismo ritmo. No estamos hablando simplemente de ampliar un año la residencia, sino de garantizar que los especialistas adquieran todas las competencias que hoy exige la práctica clínica para seguir ofreciendo la máxima seguridad a los pacientes», apostilla.

Elaborada por la Comisión Nacional de la Especialidad, la reforma supondría, de aprobarse, la primera gran actualización del programa formativo desde 1996 y permitiría adaptar la formación de los futuros especialistas a la evolución científica y asistencial de la especialidad. Para AnesCon, esta actualización significa un paso imprescindible para que la formación de los anestesiólogos evolucione al mismo ritmo que lo ha hecho la propia especialidad durante las últimas tres décadas, recogen en un comunicado.

El Programa Oficial de la Especialidad vigente fue aprobado en 1996, cuando muchas de las competencias que hoy forman parte del trabajo cotidiano de un anestesiólogo no existían o tenían un desarrollo todavía muy limitado. Desde entonces, la anestesiología ha dejado de centrarse exclusivamente en el acto anestésico para convertirse en una especialidad clave en la medicina perioperatoria, la monitorización avanzada, la ecografía clínica, el tratamiento del dolor, los cuidados críticos y la seguridad del paciente.

La creciente complejidad de los procedimientos quirúrgicos, el envejecimiento de la población y la incorporación de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas hacen necesaria una formación más amplia y adaptada a la realidad asistencial actual.

El Parlament balear ya respaldó esta reivindicación

La actualización del programa formativo coincide con una reivindicación que AnesCon defiende desde el inicio de su actividad. De hecho, el Parlament balear aprobó en noviembre de 2024 una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno de España —Administración competente en esta materia— a revisar la formación especializada en Anestesiología y Reanimación y ampliar su duración a cinco años para adecuarla a la realidad científica y asistencial actual.

La iniciativa también reclamaba un mayor reconocimiento institucional de la especialidad y el impulso de campañas de información para acercar a la ciudadanía el papel esencial que desempeñan los anestesiólogos en la seguridad y recuperación de los pacientes.

«La medicina cambia constantemente y los programas de formación deben hacerlo también. Actualizar la formación de los anestesiólogos no responde a un interés profesional, sino al compromiso de ofrecer a los ciudadanos una asistencia cada vez más segura, más eficiente y de mayor calidad», explica el doctor José Antonio de Paz.

Una inversión en seguridad para los pacientes

AnesCon recuerda que la anestesiología ha protagonizado una de las mayores transformaciones de la medicina moderna y que buena parte de los avances alcanzados en seguridad quirúrgica durante las últimas décadas han sido posibles gracias a la especialización, la innovación tecnológica y la mejora continua de la formación de los profesionales.

La labor del anestesiólogo va mucho más allá de la administración de la anestesia durante una intervención quirúrgica. Estos especialistas participan en la valoración preoperatoria del paciente, la medicina perioperatoria, la vigilancia durante la cirugía, el tratamiento del dolor, los cuidados críticos y la recuperación postoperatoria, desempeñando un papel determinante en la seguridad de millones de pacientes.

En este sentido, AnesCon considera que la actualización del Programa Oficial de la Especialidad permitirá formar anestesiólogos mejor preparados para responder a los desafíos de una medicina cada vez más compleja y contribuirá a fortalecer la calidad del sistema sanitario.

«Invertir en la formación de los anestesiólogos es invertir en la seguridad de los pacientes. La medicina evoluciona constantemente y quienes cuidan de los pacientes en los momentos más críticos deben contar con una formación que esté a la altura de esa evolución. Ese es el verdadero sentido de esta reforma y el motivo por el que AnesCon defiende la actualización de un programa que había quedado claramente superado por la evolución científica y asistencial de nuestra especialidad», concluye el doctor José Antonio de Paz.