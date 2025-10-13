AnesCon traslada a Le Senne la necesidad de dar visibilidad a la anestesiología en Mallorca

La asociación AnesCon –Anestesiólogos Contigo- se reunió las semana pasada con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Anestesia el próximo 16 de octubre, para trasladarle la realidad del colectivo de anestesiólogos en Mallorca y la importancia de dar a conocer a la sociedad el valor estratégico de la anestesiología en la medicina actual.

Por parte de AnesCon estuvieron presentes su presidente, el Dr. José Antonio de Paz, y los doctores Edwin Rodríguez y Pablo Partida, miembros de la junta directiva. Durante el encuentro, destacaron que la anestesiología es una especialidad médica altamente cualificada, fundamental no sólo en los quirófanos, sino también en unidades de cuidados intensivos, urgencias, medicina del dolor y reanimación, informa el colectivo en un comunicado.

AnesCon recuerda que según la Academia Americana de Medicina, es la especialidad que de forma individual más vidas ha salvado en el siglo XX y sin sus avances no se hubiera podido desarrollar ninguna otra especialidad quirúrgica. Y, pese a ello, desde esta asociación insisten en que la anestesiología sigue siendo poco visible para la mayoría de la población, por lo que su objetivo es acercar la especialidad a la ciudadanía, mostrando al anestesiólogo como el médico responsable de la seguridad y el bienestar del paciente antes, durante y después de cada procedimiento médico.

El presidente de AnesCon, el Dr. José Antonio de Paz, explica que «este desconocimiento por parte de la sociedad se debe en gran medida a un trabajo que no hemos hecho nosotros. Ahora, después de atender a nuestros pacientes, nuestro primer objetivo es que se nos conozca, que se sepa de la trascendencia de la anestesiología en la medicina actual y así se pueda valorar». Hay que recordar que el Parlament ya aprobó en noviembre de 2024 una proposición no de ley para reconocer y poner en valor la anestesiología y el trabajo de los anestesiólogos.

Durante su encuentro con Le Senne, AnesCon también abordó una circunstancia que afecta al ejercicio profesional en Mallorca: los anestesiólogos que trabajan en la isla cobran menos por el mismo acto médico que sus colegas de la península, pese a asumir un mayor coste de vida derivado de la insularidad. Esta situación se ve agravada por la falta de actualización de las tarifas por parte de algunas compañías aseguradoras.

La asociación señaló en especial el caso de Adeslas, que tiene las tarifas congeladas desde 2020 y su dirección regional en Baleares mantiene una postura de bloqueo y se niega a reconocer a AnesCon como interlocutor. De Paz ha explicado que «Adeslas decide, además, de manera unilateral, dejar de pagar determinados actos médicos. Por ejemplo, no cubre el tratamiento del dolor agudo posoperatorio o solo abona una exploración cuando en el mismo paciente se realizan dos, como una colonoscopia y una gastroscopia. Estamos intentando que todo esto no afecte a sus asegurados, pero de seguir así podría llegar a hacerlo. No hay ninguna razón que justifique este trato a los profesionales que cuidan a sus pacientes».

Finalmente, AnesCon agradeció al presidente del Parlament su escucha, sensibilidad y disposición para conocer de primera mano la situación de la anestesiología en Mallorca, así como el interés mostrado hacia una especialidad esencial para el funcionamiento diario del sistema sanitario.

Con esta audiencia, AnesCon–Anestesiólogos Contigo reafirma su compromiso de seguir acercando la anestesiología a la sociedad mallorquina, promover su conocimiento y poner en valor la aportación de los anestesiólogos al bienestar y la seguridad de los pacientes.