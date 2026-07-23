Brutal agresión en Palma: detenido por lanzar insultos racistas y atacar con un palo a un hombre por ser un sintecho

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de odio tras, supuestamente, agredir con un palo de grandes dimensiones a una persona sin hogar mientras le dirigía comentarios de carácter racista y despectivos por su situación de vulnerabilidad.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes en las inmediaciones de la Jefatura Superior de Policía, cuando el 091 recibió varias llamadas alertando de que un hombre estaba golpeando a otro con un palo. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano que, gracias a la colaboración de varios testigos, localizaron rápidamente tanto al presunto agresor como a la víctima, que ya se encontraban separados.

Según explicó la víctima a los agentes, todo comenzó cuando sorprendió al ahora detenido rebuscando entre sus pertenencias. Tras recriminarle su actitud, ambos iniciaron una discusión. Instantes después, el sospechoso abandonó el lugar y regresó portando un palo de grandes dimensiones, con el que presuntamente comenzó a golpear a la víctima mientras profería expresiones de contenido racista y otras relacionadas con su condición de sintecho.

Los agentes comprobaron que el agredido presentaba diversas erosiones y contusiones. Sin embargo, rechazó ser atendido por los servicios sanitarios y declinó presentar denuncia.

Varios testigos presenciales corroboraron la agresión y confirmaron haber escuchado los insultos y comentarios pronunciados por el presunto autor durante el ataque. A la vista de los hechos y de las manifestaciones recabadas, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de odio.