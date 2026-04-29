Así van a quedar los embalses tras las fuertes lluvias de hoy en España: un 20% más que el año pasado

Los embalses tras las fuertes de lluvias de hoy en España están en unos niveles que sorprenden a más de uno, con un 20% más de agua que el año pasado. Sin duda alguna, estamos ante una situación que puede complicarse por momentos, lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a nuestro día a día. El tiempo se acaba convirtiendo en el elemento que marca estos pequeños gestos que pueden ser claves.

Es hora de conocer lo que pasará tras unas fuertes lluvias que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estas próximas horas. Vamos a estar pendientes de ese cielo que parece que a medida que se aproxima el cambio de tendencia que tenemos por delante, puede ir cambiando por momentos. Es hora de saber qué es lo que pasará en estos días en los que cada detalle cuenta, los embalses se convertirán en los grandes protagonistas de un giro radical en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente.

Un 20% más que el año pasado

Hace un año y en especial en algunas comunidades en las que no había llovido lo que esperaríamos, la situación podría llegar a ser especialmente dramática. Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma diferente. Es hora de saber la situación de los embalses después de unos episodios de récords que baten récords.

Después de una situación de sequía extrema lo que puede pasar es un destacado cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en este final de abril inicio de mayo. Lo que puede pasar en breve es esta situación del todo inesperada que nos sitúa en una serie de cambios que pueden ser esenciales.

El tiempo puede convertirse en el elemento que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede ser esencial en estos momentos en los que tocará estar pendientes de algunos cambios importantes.

Los embalses van a quedar así tras las fuertes lluvias de hoy

Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas por unas lluvias que parece que acabarán siendo las que nos marcarán de cerca. Será el momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta de una forma excepcional.

Las lluvias de estos días han permitido aumentar la capacidad de unos embalses que ganan protagonismo. Tal y como nos explican desde la AEMET la previsión del tiempo sigue mostrando una cierta inestabilidad que aumenta la posibilidad de que se vayan llenando: «Intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna y probables chubascos dispersos en el Pirineo por la tarde. Estratos bajos por la mañana en zonas del litoral, con posibles brumas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad; en el resto, viento flojo variable tendiendo a sureste flojo por la tarde».

Pero no es la única comunidad afectada por el agua, estos días hasta 9 estarán en alerta y parece que la situación se alargará a mañana: «Se prevé una tendencia a la estabilización en la mayor parte de la Península. No obstante, se esperan cielos muy nubosos a primeras horas, que en el norte pueden todavía dejar algún chubasco tormentoso muy ocasional. La tendencia, a lo largo del día, será la de abrirse claros de sur a norte quedando los cielos poco nubosos o con nubes altas, excepto en los sistemas montañosos del norte, en los que seguirá nuboso y en las sierras del este peninsular, donde las nubes de evolución pueden dejar chubascos y tormentas que pueden ser puntualmente fuertes. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, interior de Galicia y puntos del sureste peninsular, pudiendo persistir la calima en Baleares. Temperaturas máximas en aumento, exceptuando el Cantábrico oriental y entorno pirenaico en descenso. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, con aumentos en el tercio oriental y pocos cambios en el resto. Soplará viento flojo en general en la Península y Baleares predominando las componentes oeste y sur, con viento moderado del nordeste en los litorales de Cataluña y de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz. Viento flojo en Canarias, predominando la componente norte y el régimen de brisas».