La AEMET activa las alertas por fuertes lluvias y riesgo de inundación en nueve comunidades

Las alertas por fuertes lluvias y riesgo de inundación en nuevo comunidades se activa ante una alerta de la AEMET. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ir llegando a toda velocidad. Ante un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo un problema. El tiempo parece que va cobrando un importante protagonismo que puede convertirse en la antesala de algo más.

El riesgo de inundaciones en nuevo comunidades autónomas, nos indica el peligro que corremos con unas lluvias que parece que irán llegando en estos días que tenemos por delante a toda velocidad. Lo que nos espera es un importante cambio de tendencia, que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, el peligro se activa ante una AEMET que nos deja ciertos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Este riesgo de inundación es uno de los elementos que obliga a la AEMET a poner en práctica algunos elementos que pueden ser claves en estas próximas jornadas.

Riesgo de inundaciones en nueve comunidades

Las lluvias de estas próximas jornadas ponen en riesgo a un total de 9 comunidades. Estamos ante la llegada de una nueva borrasca que literalmente puede cambiar por completo lo que estaríamos esperando en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando con un tiempo que puede acabar siendo el que nos dará cierta sorpresa del todo inesperada. Con unas lluvias que esta primavera están dando señales de cambios, es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

El peligro puede ser máximo, sobre todo si tenemos en cuenta las cantidades de agua que pueden quedar. El hecho de llover sobre mojado o de hacerlo de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar en estos días una situación realmente esencial.

Estaremos pendientes de unas inundaciones o de un riesgo posible que obliga a activar las alertas. En concreto la amarilla de una AEMET que nos advierte de lo que puede pasar en breve, con unas lluvias que parece que pueden causar estragos y que tirarán por tierra este periodo de estabilidad que tenemos en mente.

La alerta amarilla de la AEMET estará activada

Los expertos de la AEMET no dudan en activar esta importante alerta amarilla, ante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de ver este importante giro radical que, sin duda alguna, nos invitarán a estar pendientes de unas lluvias que afectarán a gran parte del país.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península con predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del tercio oriental con intervalos nubosos. Se prevén chubascos y tormentas que desde primeras horas afectarán a regiones del centro y oeste, además de al Cantábrico, intensificándose a partir de las horas centrales y extendiéndose a la mayor parte del territorio, a excepción de a la fachada oriental y extremo sur donde son poco probables. Durante esta segunda mitad del día es probable que sean fuertes y vayan ocasionalmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, pudiendo serlo también en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y área Cantábrica. Poco nuboso en Baleares y nuboso o con intervalos en Canarias, con probables precipitaciones débiles y ocasionales.Bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y montañas del centro y sur, con calima en la mitad este y Baleares haciendo que las precipitaciones puedan darse en forma de barro. Temperaturas máximas en aumento en Baleares, Melilla, sureste peninsular y Cantábrico oriental, con descensos en el Cantábrico occidental, alto-medio Ebro y vertiente atlántica, que serán notables en áreas del centro y oeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el oeste peninsular donde se darán al final del día, aumentos en Baleares y regiones del centro este y pocos cambios en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Soplará viento moderado del sur en Andalucía occidental, del sureste en el Ebro y del este y nordeste en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular y de Galicia, donde podrá darse algún intervalo fuerte. Viento flojo en el resto, de componente este en el Cantábrico y resto de vertiente mediterránea, y de componente sur en el resto arreciando por la tarde. Viento flojo en Canarias, predominando la componente norte y el régimen de brisas. Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Descenso notable de las temperaturas máximas en áreas del centro y oeste peninsular».