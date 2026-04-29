Nubes y lluvias en Castilla y León hoy, según AEMET: chubascos y tormentas a la vista

El tiempo en Castilla y León para hoy, 29 de abril de 2026, se presenta mayormente nuboso con intervalos de nubosidad que evolucionará a lo largo del día. Se esperan precipitaciones y chubascos generalizados, que en algunas áreas podrían ser localmente fuertes, acompañados de tormentas y granizo. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas descenderán ligeramente, siendo notable en el extremo occidental. El viento soplará del sur y suroeste, con intensidades de flojo a moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 29 de abril

Lluvias persistentes y viento fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde se espera un día marcado por la lluvia intensa desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Las nubes, como un manto gris, no darán tregua y el viento del norte soplará suave pero constante, añadiendo un toque fresco a esta jornada. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados, la sensación térmica podría hacer que el clima se sienta más frío, especialmente por la mañana, cuando apenas se vislumbra el sol.

Ya por la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que las lluvias seguirán acechando, aunque darán un respiro momentáneo. La humedad, elevada y casi palpable, hará que el ambiente resulte pesado. Con más de diez horas de luz y un enfoque melancólico, este día invitará a refugiarse en casa con una buena lectura o una taza de café caliente, mientras la lluvia danza en las ventanas, recordándonos la belleza de estos momentos de calma y reflexión.

Zamora: jornada inestable con lluvias intensas

Las calles de Zamora despiertan bajo un cielo grisáceo que promete una jornada inestable. A medida que el sol asoma a las 7:23, la sensación de humedad se hace palpable, anticipando lluvias que acompañarán todo el día. Por la mañana, se esperan temperaturas frescas de 14°C, pero esta tranquilidad será efímera, ya que a medida que avance la tarde la situación cambiará drásticamente, alcanzando hasta 21°C.

Lejos de mejorar, el tiempo se tornará más crudo con el paso de las horas. Las lluvias intensas marcarán la tarde-noche, con una probabilidad del 100% y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Con una sensación térmica que podría descender hasta los 11°C, es recomendable salir equipado con paraguas y abrigarse bien para no sudar en esta jornada característica de inestabilidad.

En la ciudad de Salamanca, intenso ambiente lluvioso y fresco

Este miércoles, Salamanca amanece con un ambiente pesadamente húmedo y un cielo cubierto que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta bien entrada la tarde. La temperatura mínima se sitúa alrededor de 10 grados, mientras que la sensación térmica podría bajar a ese mismo nivel. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con vientos del sur soplando a 20 km/h y ráfagas que alcanzarían hasta 45 km/h, adviertiendo sobre posibles ráfagas fuertes.

La tarde no traerá alivio, ya que la lluvia se intensificará y las temperaturas máximas no superarán los 20 grados. El cielo seguirá cubierto y la sensación térmica, en contraste con el termómetro, puede sentirse algo más cálida. Con el sol saliendo a las 07:23 y poniéndose a las 21:16, Salamanca disfrutará de algo más de 13 horas de luz, aunque el día estará marcado por un tiempo lluvioso y fresco.

Valladolid: ambiente templado y nubes dispersas

La jornada se presenta con un ambiente templado y algo nuboso, donde la probabilidad de lluvias es alta durante la madrugada y se mantiene en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados, con un viento ligero que puede generar algunas ráfagas, pero sin esperar grandes sorpresas en el tiempo.

Es un día ideal para aprovechar el aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a pasear por los parques o disfrutar de una buena lectura en una terraza. La suavidad del tiempo permitirá que las actividades cotidianas fluyan con normalidad, brindando momentos agradables a lo largo del día.

Cielos cubiertos y lluvias constantes en Burgos

La mañana se presenta con cielos cubiertos y un ambiente fresco, con temperaturas que apenas alcanzan los 11 grados. La sensación térmica puede ser aún más baja, sintiéndose a 10 grados. A medida que avance el día, el tiempo empeorará, con lluvias que serán casi constantes tanto de madrugada a mediodía como en la tarde-noche. Con vientos del sur a 35 km/h y ráfagas que pueden llegar hasta los 50 km/h, es aconsejable llevar paraguas y ropa impermeable si se planea salir.

Palencia: cielo encapotado y chubascos continuos

Las primeras horas traen consigo un cielo encapotado y una temperatura fresca que ronda los 11 grados. A medida que avance la mañana, se prevén chubascos intermitentes con una probabilidad de lluvia del 100%, lo que hará necesario llevar paraguas. La tarde, aunque no dejará de lado la posibilidad de precipitaciones, mostrará un leve aumento en el mercurio, alcanzando los 20 grados.

Sin embargo, las recomendaciones son claras: prepárense para un día húmedo, con rachas de viento del sur de hasta 35 km/h, que añadirán un aire fresco a las ya bajas sensaciones térmicas. Así que, como siempre, es mejor estar preparados para cualquier cambio en el tiempo.

Cielos grises con alta probabilidad de lluvia en Ávila

El tiempo en Ávila se presenta con cielos grises y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará durante toda la jornada. Esta mañana, las temperaturas rondarán entre los 8 y 11 grados, creando un ambiente fresco y húmedo que podría acentuar la sensación térmica.

A medida que avance el día, la lluvia se intensificará, especialmente en la tarde y noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 16 grados. Es recomendable llevar paraguas y optar por prendas impermeables para mantenernos cómodos y secos mientras nos movemos por la ciudad.

Segovia: cielo nublado con chubascos y viento

Las primeras horas traen consigo un cielo cargado que dará paso a chubascos intermitentes desde media mañana, mientras la temperatura arranca fresca en 9°C. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 20°C por la tarde, aunque el viento soplará con rachas de hasta 45 km/h, aportando una sensación más fresca.

Con la tarde llega el riesgo de precipitaciones puntuales, así que se recomienda llevar paraguas al salir. La humedad relativa, que alcanzará su punto máximo en un 80%, sumado a la diferencia térmica, puede crear un ambiente incómodo, especialmente al caer la noche, donde se prevé que la sensación térmica mínima descienda a 10°C.

Jornada de nubes y lluvia en Soria

A medida que amanece en Soria, nos esperan cielos cubiertos y una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 19 grados. La probabilidad de lluvias es alta, tanto durante la madrugada como a lo largo de la tarde-noche, lo que sugiere que será mejor llevar un paraguas. El viento soplará del sur a una velocidad moderada, lo que podrá acentuar la sensación térmica, que se moverá entre los 11 y 19 grados.

A medida que avance el día y el sol asome a las 07:17, la humedad se hará presente, con niveles que alcanzarán hasta el 100%. A pesar de las nubes, el sol se despedirá a las 21:05, lo que nos permitirá disfrutar de unas buenas horas de luz, aunque la compañía de la lluvia podría estar presente en cualquier momento.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET