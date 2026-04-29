Hoy en Bilbao y en buena parte de la provincia, el cielo se presenta nuboso o cubierto, con brumas y la posibilidad de nieblas matinales en zonas altas. A medida que avance el día, se anuncian lluvias y chubascos generalizados, que podrían ser localmente fuertes y tormentosos, especialmente en Araba y Bizkaia. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y el viento soplará de manera intensa en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia al final del día

El cielo en Bilbao se presentará hoy en un suave susurro de nubes, dejando entrever momentos de luz intermitente. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia crecerá, especialmente por la tarde, donde hay riesgo de captar algunas gotas persistentes. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 25 grados, la sensación térmica se mantendrá en niveles agradables, aunque no exenta de cierta pesadez en el ambiente por la elevada humedad.

A primera hora, el día comenzará fresco, con el viento soplando de manera suave desde el sureste. A medida que se despoje de la noche, el viento podrá intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas que aportarán un toque fresco a la jornada. Ya por la tarde, la luz del sol nos acompañará hasta su ocaso a las 21:10, pero será prudente estar preparados para las lluvias que podrían salpicar el final del día.

Nubes y viento con llegadas de lluvia en Baracaldo

Las nubes amenazan con desdibujar el habitual azul del cielo en Baracaldo, mientras un viento racheado comienza a mecer las ramas de los árboles. La jornada se presenta inestable, con un ambiente fresco que puede hacer sentir un calado notable en la piel, recordando la llegada implacable de la lluvia.

El amanecer trae consigo un 100% de probabilidad de lluvias que se intensificarán en la tarde-noche, marcando una notable diferencia respecto a las horas de la mañana, donde aún se puede vislumbrar algo de sol. Con temperaturas que oscilarán entre 14 y 24 grados, la sensación térmica podría bajar a niveles frescos. Se recomienda abrigarse bien y no olvidar el paraguas, ya que las rachas de viento alcanzarán los 30 km/h, complementando una jornada que promete ser memorable.

Guecho: ambiente gris y lluvioso hoy

El día comienza en Guecho con un ambiente pesado y húmedo, por lo que a las 07:08 la salida del sol promete un matiz grisáceo en el cielo, que se encontrará cubierto en su mayor parte. Con una probabilidad de lluvia del 100% durante la madrugada y hasta el mediodía, es recomendable llevar paraguas al salir. La temperatura mínima ronda los 14°C, aunque la sensación térmica podría sentirse más baja.

A medida que avanza la jornada, el cielo continuará con nubes densas y la probabilidad de lluvia persistirá en la tarde-noche, alcanzando un 85%. Las temperaturas máximas llegarán a los 22°C y aunque el viento se mantendrá ligero del sureste a 10 km/h, se podrán registrar algunas ráfagas de hasta 7 km/h. Con el sol poniéndose a las 21:11, Guecho disfrute de unas 14 horas de luz, aunque será un día fresco y contrastado.

Santurce: cielo despejado y probabilidad de lluvia

El tiempo transcurrirá con viento leve del sureste y un cielo que se mantendrá entre ligeramente nublado y despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 23 grados. Las probabilidades de lluvia acompañarán especialmente en la mañana y en la tarde-noche, aunque no será motivo de preocupación.

Este es un día ideal para pasear, disfrutar de una caminata en el parque o simplemente relajarse al aire libre. La atmósfera tranquila se presta perfectamente para las actividades diarias, brindando un ambiente agradable para todos.

Cielos nublados y lluvia inminente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos nublados y una sensación de frescura notable, con temperaturas que rondan los 14 grados. En la mañana, la probabilidad de lluvia es alta, lo que sugiere que es mejor salir con paraguas y abrigo, dado que la temperatura máxima alcanzará los 25 grados.

A medida que avance el día, la lluvia se intensificará, especialmente en la tarde y noche, donde se espera un ambiente más inestable. La recomendación es vestirse en capas, preparándose para un aguacero que puede llegar de repente. No olvides que las ráfagas de viento de hasta 7 km/h podrían hacerte sentir más fresco de lo habitual.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET