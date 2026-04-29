La reciente comparecencia de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo no ha dejado a nadie indiferente. Para Eduardo Inda, director de OKDIARIO, el empresario «no ha defraudado» y ha protagonizado una intervención comparable con la de «esos matadores, esos toreros que van a Las Ventas, que todo el mundo espera que corten las cuatro orejas de sus dos toros y acaban cortando las cuatro orejas».

Inda ha señalado que el impacto de sus declaraciones es demoledor. Aldama «ha imputado al Partido Socialista medio Código Penal y parte del otro». El director de este periódico ha señalado que el empresario ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «el Vito Corleone de toda esta trama» mafiosa y corrupta.

Las acusaciones desgranadas durante la comparecencia son de una gravedad extrema: desde confesar que entregó «1,8 millones de euros en financiación B, en billetes, al Partido Socialista», hasta afirmar que Begoña Gómez le «robó un negocio de 250 millones de euros».

Inda también ha destacado cómo la declaración de Aldama ha salpicado a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y ex presidenta de las Islas Baleares, a la que ha acusado de utilizar 3,7 millones de euros de los ciudadanos para comprar «mascarillas que nadie quería y que eran inservibles» con el único fin de «enriquecer a la trama».

Sin embargo, Inda ha insistido en la necesidad de que Aldama presente evidencias. El director de OKDIARIO ha asegurado tener «la convicción» de que el empresario posee los documentos y está seguro «de que es absolutamente verdad», pero urge a Aldama a que «aporte pruebas de todo lo que ha dicho» y las «deposite en sede judicial lo más pronto posible».

Inda ha insistido en que en este caso las palabras no bastan. Si Aldama no respalda sus demoledoras declaraciones con hechos, ha alertado el periodista, «corremos el riesgo de que engorde al monstruo, de que engorde a Pedro Sánchez, de que le haga más fuerte al no sustentar con pruebas fácticas lo que ha desgranado» en el Tribunal Supremo.

Para Inda, la única manera de «acabar con esa trama corrupta» y de que Aldama salga «por la puerta grande» es que aporte pruebas de sus afirmaciones.