La M-70, el ambicioso anillo que enlazaría cuatro provincias y rodearía toda la Comunidad de Madrid

El proyecto de la M-70 vuelve a coger fuerza 20 años después de nacer la idea. El plan pasa por rodear toda la Comunidad de Madrid y unir Ávila, Segovia, Guadalajara y Toledo. 3 años después de dar a luz el proyecto, se quedó en el olvido debido a la crisis económica del 2008, pero a principios de 2024, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, rescató la idea.

Esta infraestructura formaría un cinturón de carreteras que rodeará la Comunidad de Madrid y costará en torno a 250 millones. Pretende ser una carretera formada por autovías gratuitas que unirá Ávila, Segovia, Guadalajara, Tarancón, Ocaña, Toledo y Maqueda alrededor de la provincia. A eso hay que añadir que se unirá con las 6 autovías radiales: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6.

Sus principales vías serían la A-40, la A-28 (proyecto todavía no construido entre Guadalajara y Cuenca), la AP-51 y la AP-61. Con estas carreteras unidas, se podría descongestionar las principales autopistas, teniendo en cuenta el auge de territorios en Castilla-La Mancha y Castilla y León.

A-40, la carretera que permitirá la construcción que rodee la Comunidad de Madrid

Para que este proyecto salga adelante, la esperanza es que se avance en la autovía A-40, cuyo objetivo final es enlazar Ávila con Teruel por el sur de Madrid. El cierre del anillo presenta problemas técnicos a pesar de los tramos terminados entre Segovia y Ávila.

Los problemas se sitúan en las demoras en el trazado de Maqueda a Cuenca, y los más serios en las uniones de Maqueda con Ávila, de Guadalajara con Tarancón y Segovia con Guadalajara. Las opciones que se barajan son las de conectar Segovia con la A-1 a la altura de Santo Tomé del Puerto, utilizando el recorrido de la N-110, descendiendo por la A-1 para evitar la sierra y conectar con la N-320 en Venturada.