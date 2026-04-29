Los meteorólogos coinciden en el tiempo para el puente de mayo: «Las tormentas irrumpirán en pleno festivo»

Las tormentas van a ser una realidad en pleno festivo, los meteorólogos coinciden con lo que puede pasar en pleno festivo. Este puente es uno de los más esperados de estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Tocará estar preparados para afrontar un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos marcará de cerca en estos días en los que cada elemento cuenta.

Estas tormentas que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno y quizás harán que hagamos planes frente algunos elementos que pueden ser esenciales. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Este tiempo puede convertirse en la antesala de algo más y de buscar determinadas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días cargados de actividad que nos estarán esperando en breve. Este tiempo para el puente de mayo nos hace estar pendientes de un cielo que puede guardarnos más de una sorpresa inesperada.

Las tormentas irrumpirán en pleno festivo

Es hora de prepararnos para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos afectarán. Estas lluvias que nos estarán golpeando por momentos, pueden ser esenciales.

Este tipo de tormentas que parece que llegarán en breve, son un problema para aquellos que esperan un festivo en el que salir a caminar o descubrir lo que puede pasar en breve. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estaremos a merced de una serie de situaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que, sin duda alguna, serán las que nos afectarán de lleno. Es momento de apostar claramente por una situación que puede cambiar los planes de este puente.

La previsión del tiempo va cobrando protagonismo y lo hace de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar determinados cambios que pueden ser esenciales. Estas lluvias que parece que serían nuestra peor pesadilla cobran protagonismo con el paso de las horas.

El tiempo en el puente de mayo será así

Los expertos de la AEMET y del tiempo, no dudan en lanzar una importante advertencia ante lo que puede pasar en breve. Tendremos por delante una serie de situaciones que pueden cambiarlo todo y que, sin duda alguna, serán las que nos afectarán de lleno.

Esta previsión del tiempo de la AEMET nos advierte de que: «Se prevé una situación de inestabilidad en la mitad oriental peninsular y área cantábrica, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones, principalmente en forma de chubascos vespertinos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes en regiones del este. Asimismo, también se prevé abundante nubosidad con probables chubascos ocasionales en Baleares y Galicia. Poco nuboso o con intervalos nubosos y nubes altas en el resto del país. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y puntos del interior este. Temperaturas máximas en descenso en Baleares y tercio oriental peninsular, pudiendo ser localmente notable en la Comunidad Valenciana. Aumentos en el resto de la Península y pocos cambios en Canarias. Mínimas en aumento en la fachada oriental peninsular y en general sin cambios en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado del este y nordeste en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular y de poniente en el Estrecho. Viento flojo en el resto predominando las componentes sur y este salvo en el suroeste peninsular donde lo hará la oeste. En Canarias, alisio moderado en las islas orientales y viento flojo variable en las occidentales».

Hoy vamos a ver una situación similar a lo que podemos tener en breve: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península con predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del tercio oriental con intervalos nubosos. Se prevén chubascos y tormentas que desde primeras horas afectarán a regiones del centro y oeste, además de al Cantábrico, intensificándose a partir de las horas centrales y extendiéndose a la mayor parte del territorio, a excepción de a la fachada oriental y extremo sur donde son poco probables. Durante esta segunda mitad del día es probable que sean fuertes y vayan ocasionalmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, pudiendo serlo también en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y área Cantábrica. Poco nuboso en Baleares y nuboso o con intervalos en Canarias, con probables precipitaciones débiles y ocasionales.

Bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y montañas del centro y sur, con calima en la mitad este y Baleares haciendo que las precipitaciones puedan darse en forma de barro. Temperaturas máximas en aumento en Baleares, Melilla, sureste peninsular y Cantábrico oriental, con descensos en el Cantábrico occidental, alto-medio Ebro y vertiente atlántica, que serán notables en áreas del centro y oeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el oeste peninsular donde se darán al final del día, aumentos en Baleares y regiones del centro este y pocos cambios en el resto».