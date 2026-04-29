Hoy 29 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza presenta intervalos nubosos, con una nube pasajera en el sistema Ibérico durante la tarde. Se prevén chubascos y tormentas dispersas en la segunda mitad del día, especialmente intensas en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas descenderán ligeramente. Un viento flojo del sureste podría intensificarse en el valle del Ebro oriental por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con posibles chubascos

El cielo de Zaragoza se despereza lento esta jornada, donde se espera una alto riesgo de precipitaciones que podría transformarse en intensos chubascos, especialmente por la tarde-noche. A primera hora, la brisa suave del este acompaña temperaturas agradables de unos 15 grados, siendo el termómetro un fiel reflejo del clima cambiante que nos aguarda. Con una humedad cercana al 90%, el ambiente se sentirá cargado, como si las nubes estuvieran listas para soltar su carga.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente entre los nubarrones, aunque será difícil que se mantenga en el escenario, ya que se prevén más lluvias. La temperatura alcanzará los 27 grados, pero será la sensación térmica la que marcará la diferencia, rozando los 25 grados. La jornada terminará entre sombras y luces, cuando el sol se despida a las 20:59, dejándonos a merced de un cielo plomizo y posibles chubascos que nos recordarán la naturaleza impredecible de este tiempo.

Calatayud: cielo cubierto con lluvias intensas

En Calatayud, la mañana se despierta con un cielo que comienza a envejecer, cubierto por nubes que presagian un día agitado. La brisa fresca, marcada por ráfagas fuertes, hace que las hojas de los árboles bailen inquietas, anticipando el inminente descenso de temperaturas y la llegada de lluvias que promete transformar la rutina diaria.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se torna más inestable: el sol será un mero espectador entre las nubes por la mañana y la tarde-noche se verá marcada por una lluvia intensa, manteniendo una probabilidad del 100%. La temperatura máxima alcanzará solo los 23 grados, mientras que la sensación térmica podría descender a los 13. Con un viento que soplará en ráfagas de hasta 70 km/h, mejor llevar paraguas si se planea salir.

Tarazona: nubosidad y lluvias a ratos

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nuboso, marcado por temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 21 grados. Se anticipan lluvias durante la mañana y la tarde, acompañadas de un viento del sureste que podría alcanzar rachas moderadas, aunque nada que preocupe a los habitantes.

Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo, pero también para salir con un paraguas a pasear por las calles y absorber la atmósfera tranquila que ofrece este día. La suavidad del tiempo invita a disfrutar de momentos de calma en la rutina diaria.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET