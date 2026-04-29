Madrid en alerta naranja por lluvias intensas: estos serán los municipios y barrios más afectados por inundaciones y tormentas

Estos serán los municipios y barrios más afectados por las inundaciones y tormentas, Madrid se pone en alerta naranja por lluvias intensas. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Estos días son los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de saber lo que realmente puede pasar en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Esta alerta naranja por lluvias intensas puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una manera que nos obliga a mirar al cielo para saber qué es lo que nos estará esperando. Un cambio en el tiempo que puede ser el que nos acompañará en breve en estos días en los que cada detalle cuenta.

En alerta naranja Madrid por lluvias intensas

Las lluvias intensas de estos días acabarán siendo una dura realidad, tendremos que empezar a ver llegar un importante cambio que puede convertirse en la puerta de entrada a uno de los puentes más esperados del año. Faltan horas para entrar en el mes de mayo y con él, la llegada de determinados cambios que pueden hacernos ver un giro importante en el tiempo.

Será el momento de atender determinadas previsiones del tiempo que ponen en el ojo del huracán a un Madrid que se prepara para ver llegar algunos cambios destacados. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con algunas novedades que parece que son una realidad.

Estaremos a merced de un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán en breve. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que el tiempo puede convertirse en un problema.

Antes de hacer planes o de salir de casa, mucho cuidado con una alerta naranja que puede cambiarlo todo.

Estos serán los barrios y municipios más afectadas por lluvias y tormentas

Las lluvias y las tormentas estarán en el orden del día con ciertas novedades que pueden ir llegando a toda velocidad. Lo que nos estará esperando es un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará un motivo más, quizás para cambiar de planes en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET, Madrid se prepara para lo peor: «Nuboso o cubierto, con nubosidad de evolución por la tarde. Se espera algo de calima. Lluvias y chubascos, dispersos y débiles por la mañana y generalizados por la tarde, cuando podrán ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo. La precipitación podría arrastrar barro. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, localmente notable en la mitad sur. Viento flojo de componente sur, sin descartarse alguna racha fuerte o muy fuerte asociada a las tormentas». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes, que podrán ir acompañadas de granizo».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península con predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del tercio oriental con intervalos nubosos. Se prevén chubascos y tormentas que desde primeras horas afectarán a regiones del centro y oeste, además de al Cantábrico, intensificándose a partir de las horas centrales y extendiéndose a la mayor parte del territorio, a excepción de a la fachada oriental y extremo sur donde son poco probables. Durante esta segunda mitad del día es probable que sean fuertes y vayan ocasionalmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, pudiendo serlo también en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y área Cantábrica. Poco nuboso en Baleares y nuboso o con intervalos en Canarias, con probables precipitaciones débiles y ocasionales. Bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y montañas del centro y sur, con calima en la mitad este y Baleares haciendo que las precipitaciones puedan darse en forma de barro. Temperaturas máximas en aumento en Baleares, Melilla, sureste peninsular y Cantábrico oriental, con descensos en el Cantábrico occidental, alto-medio Ebro y vertiente atlántica, que serán notables en áreas del centro y oeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el oeste peninsular donde se darán al final del día, aumentos en Baleares y regiones del centro este y pocos cambios en el resto».