El PP acusa a Sánchez de convertir «Moncloa en una guarida de delincuentes» tras la retirada del pasaporte a Begoña

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reaccionado con dureza tras conocerse que el juez Juan Carlos Peinado ha impuesto medidas cautelares a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, describiendo La Moncloa como «una guarida de delincuentes».

En un mensaje publicado este sábado en su cuenta de X, Tellado ha lamentado que no haya «ni un día sin su escándalo» y ha acusado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de corrupción institucional. Para el secretario general el actual Ejecutivo español es «una organización criminal» y ha exigido la convocatoria de elecciones generales.

Las medidas impuestas por el juez Peinado (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales) se producen después de que la acusación popular pidiera estas restricciones por riesgo de fuga, en el marco del juicio oral abierto contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. La retirada del pasaporte a la mujer de Sánchez viene motivada por el temor del juez Peinado a que la escolta de Gómez facilite su fuga «siguiendo órdenes de superiores».

«España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia», ha manifestado Tellado. Desde el PP, ha aprovechado la decisión judicial para lanzar una ofensiva política directa contra el Gobierno, exigiendo la convocatoria inmediata de elecciones y acusando al Ejecutivo de haber convertido las instituciones en un «aparato criminal».

«Ni un día sin su escándalo. Ante el riesgo de fuga, un juez ordena la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno. Además, la presidenta, que diría Patxi López, tendrá que acudir a firmar al juzgado y no puede salir de España. Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el ejecutivo en una organización criminal. España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya», ha escrito el dirigente popular.