Sanidad da por cerrada la gestión del hantavirus: todas las personas en seguimiento han finalizado la cuarentena

El Ministerio de Sanidad ha dado por cerrada la gestión del brote de hantavirus después de que todas las personas en seguimiento hayan finalizado la cuarentena. Todas ellas dieron negativo en pruebas PCR y los dos casos positivos han recibido el alta.

Sanidad ha informado de que todas las personas que permanecían en seguimiento por el brote de hantavirus han completado el periodo de cuarentena establecido por las autoridades sanitarias. Todos los casos han tenido como resultado negativo en las pruebas PCR, «por lo que ya pueden abandonar sus domicilios y retomar su actividad habitual conforme a las indicaciones recibidas».

Asimismo, las dos personas que dieron positivo recibieron el alta hospitalaria y están en sus domicilios, donde continúan con las recomendaciones preventivas previstas para los casos confirmados.

Por ello, el Ministerio de Sanidad da por cerrada la gestión del hantavirus originado en el crucero MV Hondius en el país. El crucero zarpó en abril desde el sur de Argentina con pasajeros de varias nacionalidades. Durante el crucero, tres personas murieron y otras cuatro presentaron síntomas.

Los pasajeros y la tripulación desembarcaron en Tenerife días después y fueron repatriados a sus países en una operación coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y España. Del total de pasajeros, 14 eran españoles e ingresaron en el hospital Gómez Illa, de los cuales 12 permanecieron ingresados como contactos en cuarentena y dos dieron positivo.