Un colosal incendio provoca la muerte de una turista italiana y casi 1.700 evacuados en un resort de República Dominicana

Una turista italiana que se encontraba en un hotel de Bayahibe en República Dominicana ha fallecido después de las complicaciones sufridas por un voraz incendio en el alojamiento.

La mujer murió en el hospital mientras era atendida por los médicos después de ser víctima del humo ocasionado por las llamas en Viva Wyndham Dominicus Beach, según informan las autoridades de socorro dominicanas y recoge el informe preliminar.

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) también afirma en el expediente que al menos 10 personas tuvieron que recibir asistencia médica por inhalación de humo, palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general asociada al calor y al esfuerzo físico durante la emergencia. Entre los atendidos se encuentran huéspedes, visitantes y trabajadores que participaron en las labores de control del fuego.

El incendio fue devastador y las 1.690 personas que se encontraban alojadas ahí tuvieron que ser trasladadas a hoteles cercanos. El incendio, de origen desconocido, se propagó con rapidez debido a los techos de caña que cubrían buena parte de las áreas comunes del hotel.

El punto turístico de Bayahibe pertenece a la provincia de La Altagracia, la misma que acoge a Punta Cana.