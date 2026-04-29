Hoy, Barcelona y buena parte de la provincia amanecen con intervalos de nubes medias y altas, además de claros estratos bajos en el litoral que podrían traer algún rastro de brumas matutinas. Las temperaturas permanecen estables, mientras el viento sopla flojo del nordeste en la costa y tiende a variar hacia el sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de abril

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El cielo de Barcelona se despereza lentamente, proporcionando un lienzo azul radiante que acompaña la jornada. Con temperaturas que rondan entre los 18 y los 23 grados, el ambiente será cálido pero agradable. La brisa suave soplará desde el este a unos 20 km/h, añadiendo un toque refrescante a esta mañana sin riesgo de lluvias. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el aire se sienta un poco cargado en ciertos momentos.

Ya por la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 21 grados, mientras el sol, como un tímido invitado, se mantendrá brillando hasta las 20:46. El cielo seguirá despejado y sereno y el viento mantendrá su intensidad sin causar incomodidad. Esta combinación asegura una noche cálida y acogedora, donde el mercurio no bajará de los 19 grados, brindando un final de jornada placentero y agradable.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con nubes y viento

Las nubes grises que cubren L’ Hospitalet de Llobregat esta mañana vaticinan cambios en el tiempo que pueden sorprender a más de uno. El sol, tímido, apenas se asoma a través de un cielo cubierto, mientras el viento comienza a aullar con fuerza, preparándose para un día inestable.

A medida que avanza la jornada, se prevé un leve ascenso en la temperatura, alcanzando hasta 23 grados, aunque la sensación térmica podría bajar notablemente debido a ráfagas que superarán los 40 km/h. Mientras que la mañana podría traer algo de lluvia, aunque ligera, la tarde se mantendrá mayormente seca con temperaturas más frescas. Es recomendable salir preparado; un paraguas nunca está de más en días como este.

Ambiente ideal para actividades al aire libre en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar de las horas de luz que se extienden desde las 06:51 hasta las 20:46. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán una máxima de 23°C durante la tarde, creando un ambiente agradable. La humedad será moderada, con niveles que rondan el 55%, lo que evitará que el día sea demasiado pesado. El viento soplará de forma suave desde el este, con una velocidad media de 20 km/h, sin ráfagas que superen los 30 km/h.

A medida que avanza la jornada, el cielo permanecerá despejado, ofreciendo una sensación térmica similar a la temperatura real. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que serán ideales para disfrutar de la vida en la ciudad. En resumen, se trata de un día perfecto para salir y aprovechar lo mejor de Badalona.

Cielo ligeramente nuboso y fresco en Sabadell

El tiempo se presenta estable con un cielo ligeramente nuboso a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados, con vientos suaves que aportarán frescura, aunque no se esperan precipitaciones.

Una jornada ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de lo que ofrece el día. Aprovecha para salir y conectar con la naturaleza en estas horas agradables.