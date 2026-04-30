¿Quién era Maciej Barton?: el posible espía con pasaporte masónico que murió de un disparo de táser en Palma

Misterio total en el Coll d’en Rabassa. Maciej Barton, un coloso de 140 kilos, murió tras ser abatido con dos descargas de táser El hallazgo de un pasaporte masónico y documentos de una agencia de seguridad fantasma desata las sospechas: ¿Qué ocultaba realmente el gigante que gritaba en lenguas extrañas antes de morir?

La capital balear sigue envuelta en incógnitas tras la muerte, la madrugada del 19 de febrero, de Maciej Barton, un episodio que ha dejado de ser un simple suceso policial para convertirse en un caso rodeado de sospechas y preguntas sin respuesta. Lo que comenzó como una intervención por alteración del orden público ha derivado en una investigación que explora la posibilidad de que el fallecido no fuera un ciudadano cualquiera, sino alguien con vínculos más complejos y, quizá, ocultos, alimentando la hipótesis de un posible espía internacional en Palma.

Maciej Barton, un hombre de imponente complexión —1,90 de altura y 140 kilos—, fue reducido por agentes de la Policía Nacional tras protagonizar un episodio de extrema agitación en la calle Isla de Corfú. Testigos aseguran que caminaba descalzo, fuera de sí, manipulando vehículos y gritando en lo que describen como lenguas extrañas. Aunque oficialmente se habla de palabras ininteligibles, algunas voces sostienen que podrían corresponder a idiomas antiguos o poco comunes, un detalle que ha alimentado el carácter enigmático del caso. Sus propios hijos huyeron de la vivienda en medio del caos, reforzando la imagen de una escena completamente descontrolada.

La intervención policial fue especialmente compleja. Según fuentes del caso, Barton reaccionó con una agresividad extrema y una resistencia fuera de lo habitual. Fue necesaria la utilización de un táser en dos ocasiones para lograr inmovilizarlo. Minutos después de ser reducido, entró en parada cardiorrespiratoria. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante más de 30 minutos sin éxito.

El giro más inquietante llegó tras el registro de la vivienda. Lejos de tratarse de un entorno doméstico convencional, los agentes encontraron una serie de objetos y documentos que han abierto nuevas líneas de investigación y que apuntan, al menos de forma hipotética, a una posible doble vida. El listado completo de lo hallado incluye:

– Un supuesto pasaporte masónico, bajo análisis por su posible significado.

– Una carta de identidad clerical, que sugiere vínculos religiosos.

– Credenciales de una presunta agencia internacional de seguridad pública, cuya existencia no ha sido confirmada.

– Pasaporte polaco y permiso de conducir alemán, que evidencian conexiones internacionales.

– Diversos documentos y anotaciones aún en estudio.

– Restos de una sustancia que podría ser cocaína, pendiente de análisis.

Este conjunto de elementos ha llevado a los investigadores a considerar escenarios que van más allá de una simple crisis personal. Aunque también se trabaja con la hipótesis de un episodio de «delirio agitado», posiblemente vinculado al consumo de sustancias, no se descarta que Barton pudiera haber mantenido contactos internacionales o incluso desempeñado algún tipo de actividad encubierta.

Fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES admiten que no existen pruebas concluyentes que permitan confirmar que se tratara de un agente o espía, pero reconocen que la naturaleza de los documentos encontrados y su comportamiento previo a la muerte dibujan un perfil difícil de encajar. La combinación de identidades múltiples, credenciales ambiguas y referencias a organizaciones no verificadas ha convertido el caso en un auténtico misterio en Palma.

A la espera de los resultados de la autopsia definitiva y de los informes periciales, el caso de Maciej Barton sigue generando inquietud, dejando abierta una pregunta que resuena con fuerza: ¿fue simplemente un episodio trágico o estamos ante la historia oculta de un posible espía internacional que murió llevándose sus secretos a la tumba?