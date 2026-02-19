Muere de un infarto un hombre tras ser reducido con un táser por la Policía en su casa de Palma

Madrugada de terror la vivida este jueves en una casa de Palma. Un hombre de 47 años de edad que se encontraba bajo los efectos de las drogas ha fallecido de un infarto debido al brutal estado de nerviosismo en el que se encontraba.

La tragedia ha ocurrido sobre las 04:14 horas en la zona del Coll d’en Rabassa cuando varios vecinos han alertado a la Policía Nacional de que un varón totalmente alterado y fuera de sí estaba gritando y rompiendo objetos por toda su vivienda.

La situación eran tan dramática que los hijos de la víctima, tres menores de edad, se han visto obligados a refugiarse en la casa de un vecino, mientras que la madre de los niños se encontraba de viaje.

Rápidamente, la Policía Nacional se ha trasladado hasta el lugar con suma rapidez y se ha encontrado a un varón muy corpulento en un estado de gran agitación, sin seguir en ningún momento las indicaciones que le estaban dando y tratando de agredir a los agentes.

Por este motivo, uno de los policías ha tenido que hacer uso de un dispositivo eléctrico -una pistola táser- para inmovilizarlo, momento en el que el hombre ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Los agentes han iniciado las maniobras de reanimación a la vez que solicitaban la presencia de una ambulancia.

Minutos más tarde, los sanitarios han continuado con las maniobras de recuperación sin poder salvarle la vida.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que ha acudido al lugar junto con agentes de Policía Científica.