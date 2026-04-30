PP y Més exigen a Armengol que no bloquee el debate de la cogestión aeroportuaria que incomoda al PSOE

Los partidos Més per Mallorca, Més per Menorca y PP han reclamado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que tramite la ley de cogestión aeroportuaria de manera «inmediata» para que se debata en la presente legislatura. Los portavoces de los tres partidos que votaron a favor de la norma este martes han lanzado esta solicitud a la representante de la Cámara Baja, para que sea «responsable» de las necesidades de sus conciudadanos.

La Ley de cogestión aeroportuaria aprobada esta semana en el Parlament balear incomoda al PSOE, que no la ha apoyado en ningún momento. Sólo lo hizo cuando dudó que pudiera prosperar. La llegada del asunto al Congreso de los Diputados incomoda tanto al PSOE, que puede quedarse solo votando en contra, que los partidos impulsores de la norma ya han empezado a presionar a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha pedido a Armengol que ayude a las instituciones autonómicas a reducir la «intención perversa» de Aena de abocar a Baleares a «más saturación y masificación».

«Dilatar este proceso en el orden del día es hacerse corresponsable de las intenciones del presidente de Aena, Maurici Lucena, de aumentar los millones de turistas que visitan las islas cada año», ha opinado.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha ido en la misma línea, al señalar que quien tiene la «pelota en su tejado» es la expresidenta del Govern, por lo que ha argumentado que «nunca» habían tenido tan buena oportunidad.

En ese sentido, ha pedido que ponga «todas sus energías y capacidades» para que se tramite en esta legislatura. Además, ha agregado otro motivo y es que, a su manera de ver, al PSOE le interesa que se tramite porque sostiene la teoría de que es «imposible» que el PP vote a favor de la medida en el Congreso.

«He de reconocer que me genera interés saber si el compromiso que el PP de Baleares ha arrancado al PP de Madrid se mantendrá hasta las últimas consecuencias», ha insinuado, por lo que ha reiterado su petición a Armengol para se tramite «lo más rápido posible».

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, se ha sumado a las reclamaciones a Armengol para que la tramite de manera «urgente» o «cuanto antes posible».

No obstante, le ha invitado a agilizar otras iniciativas legislativas que, desde su punto de vista, tiene «bloqueadas» en la Mesa del Congreso de los Diputados, entre las que ha puesto el ejemplo de la ley antiokupas del PP.

«Armengol no debería hacer de la Mesa del Congreso como una herramienta para bloquear las leyes que no le interesa y democráticamente, tramitar todas las leyes que hay sobre la mesa», ha recalcado.