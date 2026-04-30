Palma rehabilitará el histórico edificio medieval de Can Serra que la izquierda dejó que se cayera a trozos, no realizando obra alguna en este inmueble público para que no avanzara su imparable deterioro.

Casi un cuarto de siglo después de su adquisición por el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma, al que le fue cedida en 2005 la propiedad de este inmueble del centro histórico, da el primer paso para acometer en un futuro incierto su más que imprescindible rehabilitación.

Para ello, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de redacción del proyecto básico y el de ejecución de este edificio que se convertirá en un espacio museístico.

El plazo para la redacción del proyecto será de ocho meses y el de ejecución de las actuaciones, de 34 meses. Se invertirán diez millones de euros procedentes de fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

El edificio histórico de Can Serra, ubicado en la céntrica plaza Quadrado, se rehabilitará y pasará a convertirse en el Museo de Historia de la ciudad.

Las actuaciones se dividirán en dos etapas. La primera será la redacción de los proyectos que se han adjudicado este miércoles, y la segunda, será la ejecución de los mismos, que se dividirá en varias subfases.

Can Serra está conformado en realidad por tres edificios de épocas diferentes. La casa principal data de finales del siglo XIII, si bien el conjunto fue declarado en 1992 Bien de Interés Cultural (BIC), pero, como ocurre con otros casales históricos de propiedad pública, la dejadez de la Administración ha impedido hasta ahora su rehabilitación.

Primero se realizarán las actuaciones de estabilización y consolidación de la estructura, que incluyen trabajos de apuntalamiento y refuerzo. Después será el turno de la restauración de la casa medieval de Can Sunyer y del forn de Can Candeler, que datan del siglo XIII.

La tercera fase se centrará en la rehabilitación del propio edificio de Can Serra y la cuarta y última, en la construcción de una nueva planta en el inmueble auxiliar.

El portavoz adjunto del gobierno municipal, Llorenç Bauzá, considera que será un espacio cultural emblemático y con identidad propia en la gran oferta museística de Palma y destaca que se ha definido un programa de usos que permitirá compatibilizar un centro de interpretación, un museo de artes decorativas e industriales, espacios para exposiciones temporales, un centro de documentación y una reserva de distintas obras de arte.