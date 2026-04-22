Palma encarga el proyecto de reforma de la Plaza Mayor pero no habrá obras hasta final de la legislatura

El Ayuntamiento de Palma ha encargado la redacción del proyecto de reforma de la Plaza Mayor, cuyas obras tendrán que esperar como mínimo hasta bien entrado el primer semestre del próximo año, en la recta final de la legislatura.

Con un presupuesto cercano al millón y medio de euros, será el estudio Barceló Balanzó Arquitectes, ganador del concurso de ideas convocado por el equipo de gobierno liderado por el alcalde Jaime Martínez, el encargado de llevar a buen puerto un proyecto estratégico de la legislatura, que redefinirá y reurbanizará el mayor espacio comercial del centro histórico de la capital balear. Un espacio comercial cerrado y abandonado a su suerte por el anterior gobierno de izquierdas del ex alcalde socialista José Hila.

La ambiciosa reforma de la Plaza Mayor de Palma abrirá espacios socioculturales a diferentes niveles, levantará una columnata con miradores en la entrada desde la Rambla e incluirá hasta un anfiteatro.

Además, se conservarán e integrarán elementos patrimoniales, caso de la Rambla, la costa del Teatre Principal, el túnel y el refugio antiaéreo, a los que se les tratará de «dar la importancia que tienen» en pleno corazón del centro histórico de la capital balear.

También se contempla la peatonalización del final de la Rambla y la creación de unos accesos subterráneos al parking. La intención municipal es dar continuidad a una plataforma única peatonal, que conecte Ramblas y la calle Unió con la plaza del Mercat, para que sea un nuevo espacio de ámbito cultural al unirse con el Teatro Principal y el CaixaFòrum.

En este punto, se empezaría el ascenso a la Plaza Mayor a través de escaleras, ascensor panorámico o unas rampas en el lateral izquierdo. Delante de la fachada de los edificios que dan acceso a la plaza, se ha proyectado una columnata con miradores en distintas alturas.

El Ayuntamiento de Palma ya estableció en su día que la planta -1 de la plaza, donde actualmente se ubican las galerías, se reordenaría para instalar un Centro de Interpretación que constituirá el núcleo principal donde se vehicularán todas las infraestructuras culturales.

En cuanto a la plaza, la intervención prevé albergar actividades culturales y lúdicas multifuncionales (mercados artesanales, teatro, etcétera), aportando luz y ventilación al espacio inferior y creando espacios de sombra según la estación y visuales con el espacio público contiguo (Ramblas, plazas, calles y Costa del Teatre), una iluminación adecuada a su uso y la inclusión de mejoras ambientales y energéticas.