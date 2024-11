Isidre Esteve: «Quedar entre los 20 primeros del Dakar es extraordinariamente bueno»

La ilusión española se vuelve a activar para el Rally Dakar 2025. Lo hace por supuesto con la participación confirmada de nuestro flamante campeón con Ford, Carlos Sainz, pero también con ejemplos de superación como Isidre Esteve, que año tras año nos vuelve a sorprender. El de Lérida se subirá de nuevo a su Repsol Toyota de combustible renovable en Arabia Saudí y este jueves él y su eterno compañero Txema Villalobos formaban parte de la presentación del equipo en el espacio Tinglados de Barcelona.

Tras una apoteósica entrada con su rally, Esteve comenzó repasando el Dakar 2024 y agradeciendo a David Castera, presidente del Dakar, aquella sufrida etapa en la que rozó el abandono tras cinco horas intentando sacar el coche. «A Txema le decía que estuviera tranquilo, que íbamos a salir. Sólo gana uno si tenemos en cuenta que los demás pierden. Por esta razón hacemos lo que hacemos», afirmó.

«La vida pasa demasiado rápido. Los años y todo, pero pienso que estoy aquí y sigo disfrutando. Nuestro coche es competitivo. Estamos contentos del proyecto que tenemos. Sabemos los problemas y tratamos de anticiparnos a ellos. Llevar a Txema al lado es una garantía. A veces parece fácil mirar desde fuera esta carrera. Es verdad que ha habido momentos que ha habido qué decidir qué coche llevábamos al Dakar», añadió.

«Estamos acostumbrados a eventos como MotoGP y Fórmula 1 en la que si quedas 20 estás último. Aquí hay más equipos y para nosotros cualquier resultado que sea entrar entre los 20 primeros es extraordinariamente bueno. Creemos que lo podemos hacer. El año pasado hicimos un gran Dakar la pasada semana. Debemos estar con la gente de delante. Tenemos confianza», aseguró.

Más sobre la experiencia más dura de 2024: «Llevábamos tres horas intentando sacar el coche y ya Txema pensaba que era imposible. Le dije ‘o salimos nosotros o nos quedamos aquí’. Y tras media hora de charla seguimos. Pensaba que si el coche se ponía en marcha saldría. Al final Txema siempre me hace caso.

«La competición es muy cruel porque sólo gana uno. El segundo es el primero que pierde y el tercero mucha gente no sabe ni quien es», comentó. «Intentamos aprender, ser más competitivos. No tengo 30 años, pero viendo que a los 60 se puede ganar el Dakar no hay prisa», afirmó.