Así es el circuito del GP de Qatar de F1: vueltas, recorrido y dónde está Losail

El Gran Circo de la Fórmula 1 sigue avanzando en el calendario y aterriza en la prueba número 23: el Gran Premio de Qatar. Los mejores pilotos del mundo lucharán por alzarse hasta lo más alto del podio en el trazado qatarí y bajo la luz artificial, que iluminará y dará un colorido y un mayor espectáculo visual a la carrera. Eso sí, Max Verstappen, con su quinto puesto en el GP de Las Vegas, se proclamó campeón del mundo de la F1 por cuarto año consecutivo y logró un nuevo título mundial.

El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 se disputa en el Circuito Internacional de Losail, un trazado con características únicas y que ha sido adaptado, única y exclusivamente, para recibir al Gran Circo de la Fórmula 1. Está ubicado a unos 30 kilómetros al norte de Doha, la capital de Qatar, en una zona desértica. Es un recorrido moderno, con una infraestructura impresionante y un enfoque en la sostenibilidad y el confort de los espectadores.

El trazado cuenta con una longitud de 5.380 kilómetros, un total de 16 curvas (6 de izquierda y 10 a la derecha), generalmente los pilotos deben dar unas 57 vueltas en la prueba y su recta principal tiene una longitud de 1.068 kilómetros, lo que la convierte en una de las más largas del calendario, favoreciendo además las oportunidades de adelantamiento en zonas de frenada.

El circuito tiene una combinación de secciones rápidas, curvas cerradas y algunas zonas técnicas que desafían a los pilotos. Aunque es un circuito relativamente moderno, tiene un diseño fluido, con altas velocidades y secciones en las que los pilotos deben trabajar bien el equilibrio entre velocidad y precisión en la curva.

R A C E 🇶🇦 W E E K

The penultimate round of the season! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/IQ1YQCGwOJ

— Formula 1 (@F1) November 27, 2024