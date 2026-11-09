Decathlon se pasa el juego y vende unas zapatillas perfectas para los 10.000 pasos por menos de 15 euros

Encontrar unas zapatillas cómodas, ligeras y que no obliguen a dejarse una fortuna es complicado. Especialmente para los que quieren empezar o ya tienen por rutina caminar a diario y se marcan objetivos como alcanzar los famosos 10.000 pasos. Ahora, Decathlon tiene una propuesta que merece la pena tener en cuenta. Se trata de las Jogflow 100.1, unas zapatillas de running para hombre que actualmente se pueden comprar por sólo 14,99 euros. Un precio que las convierte en una alternativa muy económica para los que buscan un calzado deportivo para el día a día.

Este modelo, disponible en color negro y gris, apuesta por un diseño sencillo y discreto que permite utilizarlo tanto para hacer ejercicio como para salir a caminar. No tienen una estética especialmente llamativa, pero precisamente ahí reside parte de su atractivo, pues son unas zapatillas que cumplen con lo esencial sin necesidad de incorporar tecnologías propias de modelos mucho más caros.

Uno de sus principales puntos fuertes está en la amortiguación. Las Jogflow 100.1 incorporan una suela de espuma EVA diseñada para absorber los impactos que se producen durante la pisada. Una característica especialmente interesante cuando se pasan muchas horas caminando o se recorren distancias considerables a lo largo del día. Además, cuentan con ranuras de flexión que favorecen el movimiento natural del pie y permiten una pisada más flexible.

Zapatillas baratas para los 10.000 pasos

Aunque Decathlon las presenta principalmente como unas zapatillas para iniciarse en el running, sus características también pueden resultar interesantes para aquellos que buscan un calzado deportivo para caminar. De hecho, la marca las recomienda para entrenamientos de iniciación y carreras de hasta 10 kilómetros semanales.

Los que tengan previsto completar 10.000 o 12.000 pasos diarios deberían comprobar que la amortiguación, la sujeción y la horma se adaptan correctamente a sus pies. La comodidad es algo muy personal y un precio reducido no garantiza que sean adecuadas para todo el mundo. En cuanto a las características técnicas, presentan una pisada neutra, cierre mediante cordones y una plantilla extraíble. Su diseño está pensado para utilizarse tanto en interiores como en exteriores, principalmente sobre asfalto y caminos. Además, están disponibles en tallas que van desde la 39 hasta la 47.

El argumento definitivo para muchos compradores es sin duda su precio. Las Decathlon Jogflow 100.1 están a la venta tanto en tiendas físicas como en la web de la cadena francesa por 14,99 euros, una cantidad bastante inferior a la que suelen costar muchas zapatillas deportivas de otras marcas. Además, cuentan con una valoración de 4,5 sobre 5 estrellas en la página de Decathlon, basada en más de 17.000 opiniones de compradores.

Si buscas unas zapatillas económicas para iniciarte en el running, salir a caminar o utilizarlas en tus actividades cotidianas, esta propuesta de Decathlon merece una oportunidad. Por menos de 15 euros, las Jogflow 100.1 ofrecen amortiguación, flexibilidad y un diseño deportivo sin necesidad de realizar un gran desembolso.