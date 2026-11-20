El bienestar no se construye únicamente a través de hábitos saludables, una buena alimentación o la práctica de ejercicio físico. También tiene mucho que ver con la manera en la que nos relacionamos con los demás, cómo cuidamos nuestros vínculos y la capacidad que tenemos para comprender y acompañar a quienes nos rodean. En definitiva, con esos pequeños gestos de ternura que hacen que la vida cotidiana sea mejor.

La familia, el cariño y el apoyo mutuo son pilares fundamentales para el bienestar emocional. Sin embargo, no todas las familias viven las mismas realidades ni se enfrentan a los mismos desafíos. Por eso, aprender a mirar más allá de lo que conocemos, escuchar otras experiencias y fomentar una sociedad más empática resulta esencial.

Esta es precisamente una de las reflexiones que propone la nueva iniciativa solidaria de ElPozo ExtraTiernos y la entidad MadreTea, que se han unido para dar visibilidad al trastorno del espectro autista (TEA), sensibilizar sobre las necesidades de las personas con autismo y acercar a la sociedad la realidad de las familias que conviven con él.

Escuchar y comprender: el primer paso para acompañar

Cada persona con autismo tiene sus propias características, necesidades y formas de relacionarse con el entorno. Por eso, hablar de autismo también significa hablar de diversidad, respeto y comprensión. No existen dos experiencias iguales y conocerlas ayuda a derribar prejuicios y a favorecer una convivencia más inclusiva.

Detrás de cada diagnóstico hay también una familia que necesita información, orientación y acompañamiento. Contar con redes de apoyo y recursos especializados puede marcar una diferencia importante en su día a día.

En este contexto, MadreTea desarrolla una labor fundamental. Esta entidad sin ánimo de lucro trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias mediante programas de intervención, formación, sensibilización y acompañamiento. Una labor que contribuye a que las familias no tengan que recorrer solas su camino.

Cuando la ternura se convierte en compromiso

Conscientes de la importancia de dar visibilidad a realidades que necesitan una mayor comprensión social, ElPozo ExtraTiernos y MadreTea han puesto en marcha una campaña solidaria que busca acercar el autismo a la sociedad desde una perspectiva cercana y humana.

La iniciativa cuenta con un spot digital protagonizado por familias vinculadas a MadreTea, que comparten sus experiencias cotidianas para mostrar cómo es convivir con el autismo y transmitir la importancia de comprender, respetar y acompañar. Sus testimonios permiten acercarse a historias reales y recordar que la inclusión comienza muchas veces con algo tan sencillo como escuchar.

La campaña también tendrá presencia en medios digitales, redes sociales y puntos de venta, con un componente solidario especialmente relevante, y es que, hasta el próximo 30 de noviembre, parte de las ventas de una selección de productos de ElPozo ExtraTiernos se destinará a apoyar los proyectos y programas que desarrolla MadreTea en favor de las personas con TEA.

El valor de cuidar también está en los pequeños gestos

Esta colaboración conecta con la filosofía de ElPozo ExtraTiernos y su propósito de comunicación, ‘Siempre hay espacio para la ternura’. Una forma de entender el cuidado que va más allá de los productos y que reivindica la importancia del cariño, los vínculos familiares y el tiempo compartido.

La marca lleva años impulsando iniciativas solidarias junto a entidades sociales como Save the Children, Menudos Corazones o Adopta un Abuelo, con el objetivo de contribuir a causas que generan un impacto positivo en la sociedad.

Porque cuidar también significa implicarse, dar visibilidad a quienes necesitan ser escuchados y contribuir a mejorar su calidad de vida. Y porque una sociedad más saludable no es solamente aquella que cuida su alimentación o sus hábitos diarios, sino también la que apuesta por la empatía, el respeto y la inclusión.

La unión de ElPozo ExtraTiernos y MadreTea es una invitación a recordar que siempre hay espacio para la ternura. También en nuestra manera de entender a los demás, de acompañar a las familias y de construir, entre todos, un entorno en el que cada persona tenga su lugar.