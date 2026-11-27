Llevar a casa un gato adoptado suele despertar las ganas de enseñarle cada rincón desde el primer minuto. Sin embargo, varias protectoras de animales de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia aconsejan lo contrario. Recomiendan dejar al animal en una habitación solo durante, como mínimo, su primer día en el nuevo hogar.

Según la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales de Richmond (SPCA, por sus siglas en inglés Society for the Prevention of Cruelty to Animals), en Virginia, la mudanza puede resultar muy estresante para un gato. El animal puede tardar varias semanas en sentirse cómodo en ese territorio desconocido.

¿Por qué hay que dejar al gato solo en una habitación las primeras 24 horas?

La protectora de Virginia explica en su guía para adoptantes que «conviene mantener al nuevo gato confinado en una habitación al menos durante su primer día en casa, para que se acostumbre poco a poco a los olores y sonidos de su alrededor». En ese tiempo, el gato también debe permanecer separado de las otras mascotas del hogar.

La entidad estadounidense aconseja equipar esa habitación segura con comida y agua, un arenero, juguetes, objetos para arañar y escondites, como una caja grande de cartón. Allí conviene abrir el transportín y dejar que el animal salga a su ritmo, sin ir a cogerlo de inmediato ni presionarlo, porque puede asustarse.

¿Cuándo puede el gato explorar el resto de la casa, según las protectoras?

Algunos gatos necesitan más de un día para relajarse en su habitación. Por eso, la protectora de Virginia pide esperar hasta que el gato busque las caricias, coma y beba bien y deje de esconderse. A partir de ahí, basta con abrir la puerta para que recorra la casa a su ritmo, sin cerrar nunca ese cuarto, que sigue como su refugio.

La Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales de Nueva Zelanda (SPCA) fija un plazo algo más largo, de dos o tres días en una habitación. Después, el animal puede explorar la vivienda poco a poco, una estancia cada vez. Para la entidad, que el gato se esconda durante unos días es normal.

Una guía del Gobierno de Nashville (Estados Unidos) para quienes adoptan un gato también recomienda confinarlo al principio en una sola habitación. El acceso a toda la casa llega pasados tres días, o cuando el animal ya camina con comodidad por ese cuarto. En algunos gatos, el proceso lleva varias semanas.

En Australia, la Sociedad de Protección de Gatos de Nueva Gales del Sur (Cat Protection Society of NSW) propone empezar por una habitación pequeña con arenero, algo de comida, agua y una cama. Solo cuando el gato parezca seguro y relajado conviene dejarle explorar el resto de la casa.

La comida y otras mascotas en los primeros días del gato en casa

Es habitual que un gato recién llegado no coma de inmediato, porque antes necesita sentirse seguro. Sin embargo, la protectora de Richmond advierte que si el animal no ha comido nada al final del segundo día, hay que avisar al veterinario. También ayuda darle la misma comida que tomaba en el refugio y cambiarla de forma gradual.

Durante el encierro, el gato empieza a conocer a las otras mascotas por el olor y los sonidos que llegan por debajo de la puerta. Las primeras presentaciones cara a cara deben hacerse bajo supervisión, y es normal que el recién llegado bufe o lance algún zarpazo. La SPCA neozelandesa sugiere alimentar a los dos gatos a cada lado de la puerta.